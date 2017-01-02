Трамп подверг сомнению решение Обамы о высылке российских дипломатов

Избранный президент США Дональд Трамп вновь подверг сомнению решение президента Обамы – на этот раз по поводу высылки из страны российских дипломатов: «Я много знаю о хакерстве. Его очень трудно доказать. Это мог быть кто угодно. А еще я знаю то, чего не знают другие, поэтому они не могут быть так уверены в ситуации».

Конгрессмен-демократ Адам Шифф так отреагировал на слова Трампа: «Если он хочет, чтобы ему доверяли как президенту, он должен перестать так разговаривать».

Законодатели от обеих партий осудили действия России в киберпространстве и пригрозили в случае необходимости еще более жесткими последствиями. Конгрессмен Адам Шифф заявил: «Это – преобладающее мнение в разведсообществе и, честно говоря, среди всех членов комитетов по разведке в Конгрессе – демократов и республиканцев. Никто из нас не подвергает это сомнению. Кроме, очевидно, Дональда Трампа».

В ближайшем окружении избранного президента утверждают, что Трамп всего лишь держит свое мнение при себе до тех пор, пока он не получит полноценный брифинг о доказательствах, собранных администрацией Обамы, и указывают, что Россия – не единственная страна, осуществляющая кибератаки.

Шон Спайсер, пресс-секретарь Дональда Трампа отмечает: «В 2015 году Китай взломал более миллиона файлов с конфиденциальной информацией о таких людях, как я, кто работал в госучреждениях. Наши допуски. Белый дом даже не выпустил заявления по этому поводу. Не предпринял никаких мер. Не сделал ничего».

Как указывают в Конгрессе, кража данных госслужащих и обнародование конфиденциальной переписки во время предвыборной кампании – разные вещи.

«Вот чем отличается то, что сделала Россия. Они не просто похитили данные, они сделали их оружием. Они опубликовали их во время выборов с определенным намерением – повлиять на их результаты и посеять рознь в США. Китай ничего подобного не делал», – говоритконгрессмен Адам Шифф.

Президент России Владимир Путин не стал вводить немедленные ответные меры против США, что было оценено Трампом. Избранный президент США сказал: «Надеюсь, у нас будут прекрасные отношения со многими странами. В том числе с Россией и Китаем».

Судя по всему, после вступления в должность взгляды Дональда Трампа будут более близки позициям зарубежного лидера, чем президента, которого он сменит в Белом доме.