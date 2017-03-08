Вопрос о связях с Россией рассматривается как отвлекающий фактор для Трампа

ВАШИНГТОН – Белый дом продолжает защищать недавние заявления президента Дональда Трампа, обвинившего бывшего президента Барака Обаму в прослушивании здания «Башня Трампа» (Trump Tower) в Нью-Йорке, когда Трамп был кандидатом в президенты.

На официальном брифинге в Белом доме журналисты добивались от пресс-секретаря Шона Спайсера доказательств в поддержку утверждений президента, но Спайсер заявил, что эти свидетельства должны стать частью идущих в Конгрессе расследований попыток России повлиять на прошлогодние выборы президента США.

«Думаю, наиболее разумным способом урегулирования ситуации является просьба к комитетам Палаты представителей и Сената по разведке, которые уже изучают этот вопрос, рассмотреть вопрос об этой и других утечках секретной информации», – сказал Спайсер, комментируя требования журналистов представить доказательства.

Отсутствие доказательств при многочисленных отрицаниях

Обама отверг обвинения Трампа. Аналогичным образом поступил и бывший директор национальной разведки Джеймс Клэппер.

«Национальное разведывательное сообщество не занималось прослушиванием "Башни Трампа" во время предвыборной кампании», – заявил Клэппер телеканалу ABC News.

Лавина вопросов о России и предполагаемых контактах сотрудников предвыборного штаба Трампа с представителями Москвы по-прежнему является главным отвлекающим фактором для Белого дома, считает республиканский стратег Джон Фиери.

«Это отвлекает от законодательной работы, которой должен заниматься президент, – говорит он. – Это отвлекает его от попыток сформировать команду».

Комитеты Конгресса по разведке начали расследование возможных связей между штабом Трампа и российскими властями. Но демократы, включая сенатора Дайан Файнстайн, выступают за более широкое независимое расследование.

«Крайне важно, чтобы американский народ доверял этому расследованию, и чтобы не было даже малейшего намека на конфликт интересов или политическое влияние», – заявила Файнстайн.

Но, например, республиканский сенатор Чак Грассли считает, что время для этого еще не пришло.

«Бывают ситуации, когда назначение специального прокурора уместно, но пока говорить об этом слишком рано», – полагает он.

Тем не менее, за ситуацией вокруг российского вмешательства внимательно следят не только демократы.

Республиканский сенатор Линдси Грэм пообещал проявлять решительность, выступая на встрече с общественностью в Южной Каролине – его родном штате.

«Я буду не только требовать расследования действий России, но и накажу Россию за попытки вмешательства в наши выборы», – заявил законодатель.