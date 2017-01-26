Трамп и Россия: что впереди?

В день инаугурации Дональда Трампа в различных городах России можно было видеть необычную картину: рядовые россияне шумно отмечали победу кандидата-республиканца на президентских выборах в США. Так, в Москве подобные празднования прошли впервые и были организованы, в числе прочих, консервативным правым телеканалом «Царьград». После предвыборных дебатов, на которых Трамп довольно уважительно отзывался о президенте Путине, многие россияне поверили в то, что избранник республиканцев вновь поможет сделать Россию и Америку друзьями.

Ирина Костерина, координатор Фонда Генриха Белля:

«Мне кажется, что диалог всегда должен начинаться с двух сторон. Конечно, прекрасно, если одна сторона проявляет инициативу, но мне не кажется, что у российских властей есть сейчас желание инициировать диалог с Америкой. Но у российских граждан есть очень сильный запрос на диалог, на понимание, на дружбу с Америкой».

В среду глава МИДа России Сергей Лавров призвал Соединенные Штаты к восстановлению нормальных отношений. Он также указал, что это – позиция президента Трампа, которую, по словам Лаврова, разделяют власти России.

В минувший понедельник пресс-служба президента России сообщила о том, что Москва и Вашингтон согласовывают дату возможного телефонного разговора президентов двух стран. При этом было отмечено, что вопрос о личной встрече Путина и Трампа пока не стоит.

Ранее издание Sunday Times сообщило, что личные переговоры лидеров могут пройти в Исландии. Однако ни в Москве, ни в Вашингтоне, ни в Рейкьявике эту информацию не подтвердили. Более того, эксперты в США отмечают, что ни о какой нормализации отношений не может быть речи, если Кремль будет пытаться перекраивать границы Европы по своему усмотрению и с применением силы.

Александр Вершбоу, посол США в РФ (2001-2005 гг):

«Отношения НАТО и России действительно находятся в довольно скверном состоянии. Мы поддерживаем переговоры, Совет «НАТО-Россия» продолжает проводить совещания, в том числе в конце прошлого года, но сфер, где мы можем найти общую почву, остается все меньше. Причина этого, разумеется – агрессия России в Украине, аннексия Крыма, продолжающаяся дестабилизация Донбасса, но и, в более общем смысле, наметившийся отказ Москвы от базовых правил дипломатии, закрепленных в договоренностях России с НАТО, с ОБСЕ, включая Парижские соглашения. Так что Россия фактически разрушила основания для доверия и сотрудничества, и потребуется время, чтобы их восстановить».

До сих пор посыл Запада в адрес Кремля был вполне четким: хотя дружеских отношений с державой-агрессором быть не может, они, по крайней мере, должны оставаться цивилизованными. Однако, как не раз отмечали аналитики вашингтонского Атлантического Совета, Центра Вудро Вильсона и других ведущих центров политологии, главное качество Владимира Путина как лидера – это его непредсказуемость. Если добавить к ней антиамериканскую риторику, которая часто слышна в Кремле, – пространства для конструктивного диалога остается немного.

Александр Вершбоу, посол США в РФ (2001-2005 гг):

«Я думаю, дело тут в том, что власти России воспринимают действия НАТО и США в наихудшем свете, вместо объективного анализа. Например, это касается систем ракетной обороны, которые НАТО размещает в Европе. Я изучал их технические возможности и пришел к однозначному убеждению, что они представляют нулевую угрозу для России в стратегическом отношении. Но мы так и не смогли убедить российские власти в том, чтобы они придерживались реальных фактов».

Европейская пресса, освещая итоги президентских выборов в США, много раз писала о том, что в Белый дом, вместо романтика, теперь пришел прагматист. Остается надеяться, что стиль нового американского лидера окажется для Кремля более убедительным.