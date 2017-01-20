Готовясь к присяге, Трамп обещает сделать Америку «великой для всех»

Дональд Трамп приготовился к своей инаугурации в качестве 45-го президента США, обещая сплотить разобщенную нацию вокруг своей программы смелых и беспрецедентных изменений и «сделать Америку великой для всех».

Вашингтон же приготовился к нашествию толп зевак и демонстрантов, со всем сопутствующим ажиотажем.

«Такого движения мы не видели нигде в мире, – заявил Трамп на концерте в Мемориале Линкольна накануне своей инаугурации, пообещав своим преданным сторонникам, – Вы больше не будете забыты».

С прибытием Трампа в Вашингтон в четверг началась трехдневная череда торжественных мероприятий в связи со сменой власти.

Пятница станет днем передачи власти от президента Барака Обамы к Дональду Трампу.

Трамп и его семья примут участие в утренней религиозной службе, после чего он отправится в Белый дом вместе с женой Меланией на чашку кофе с Обамой и его супругой Мишель.

В соответствии с традицией, уходящий и новый президент вместе поедут из Белого дома по Пенсильвания-авеню к Капитолию, где состоится церемония инаугурации.

У Капитолия Трамп и Пенс примут присягу в окружении высших американских чиновников и бывших лидеров. Свидетелями церемонии станут сотни тысяч человек, собравшихся на Национальной аллее.

Как и все президенты до него, Трамп выступит с инаугурационной речью.

По окончании церемонии президент Обама и его супруга покинут Капитолий, став уже частными лицами.

В здании Капитолия будет дан обед в честь новой администрации.

После этого Трамп и Пенс вновь проедут по Пенсильвания-авеню, но уже в обратном направлении, к Белому дому, в составе парада.

Пенс в «Твиттере» назвал канун инаугурации «знаковым днем накануне исторического дня», в то время как в Вашингтоне воздвигали заграждения, готовясь к предстоящей церемонии на Капитолийском холме.

«Мы все готовы приступить к работе, – сказал Пенс. – Мы ждем не дождемся, когда сможем начать работать во благо американского народа, чтобы снова сделать его великим».

Уходящий в отставку министр внутренней безопасности Джей Джонсон пообещал лично осмотреть улицы, чтобы проверить меры безопасности, принятые в преддверии церемонии.

Он рассказал в эфире MSNBC, что в этом году районы особого скопления людей будут дополнительно укреплены с помощью самосвалов и бронированных автомобилей, чтобы никто, кто не имеет права находиться в этой зоне, не мог туда въехать. По его словам, «никакой конкретной достоверной угрозы» в связи с инаугурацией нет.

В четверг официальная программа Трампа началась с визита на Арлингтонское национальное кладбище, где он вместе с женой, детьми и внуками принял участие в церемонии у Могилы неизвестного солдата.

В этот торжественный момент «предвыборная риторика отступила на задний план», сказал CNN глава инаугурационного комитета Трампа Том Бэррак. «Я думаю, вы увидите, как кандидат превращается в мирового лидера. Я думаю, он и сам чувствует в себе эту перемену».

Оттуда Трампа доставили на концерт на ступенях Мемориала Линкольна, который завершился фейерверком.

Хедлайнерами открытого для публики концерта стали звезда кантри Тоби Кит, соул-певец Сэм Мур и рокеры 3 Doors Down.

«Вот это день, друзья», – сказал актер Джон Войт, назвав предстоящую инаугурацию Трампа свидетельством божественного вмешательства после «парада пропаганды, который заставил нас всех замереть в ожидании, не зная, сможет ли Господь повернуть вспять весь этот поток негативной лжи о господине Трампе».

Толпа взорвалась аплодисментами, когда на больших экранах появилось видео Трампа, подпевающего Ли Гринвуду во время исполнения его знаковой песни God Bless the U.S.A.

По словам пресс-секретаря Трампа Шона Спайсера, избранный президент все еще вносит последние правки в инаугурационную речь, которую произнесет в пятницу.

Ликующие сторонники Трампа готовы к трехдневному празднованию.

«Мы надеемся на хорошую погоду и хотя бы относительное единение, – сказал пожарный Джон-Пол Олдэм, приехавший из Коннектикута. По его словам, все должны хотеть, чтобы Трамп преуспел. – Хотеть, чтобы он провалился, – это все равно что хотеть, чтобы упал самолет, в котором вы летите».