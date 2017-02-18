Перед митингом во Флориде Трамп снова раскритиковал «нечестные СМИ»

В субботу утром, в преддверии запланированного на вторую половину дня митинга во Флориде, президент Дональд Трамп в «Твиттере» снова обрушился с критикой на журналистов. Эта встреча, по сути, напоминает его выступления перед сторонниками во время президентской кампании.

Трамп отправился во Флориду в пятницу и собирается провести выходные в своем особняке Мар-а-Лаго.Как ожидается, около 30 тысяч человек примут участие в субботнем мероприятии, которое пройдет в ангаре аэропорта Мельбурна, на атлантическом побережье Флориды.

В четверг представитель Белого дома Сара Сандерс сообщила Reuters, что, поскольку Трамп считает отношение СМИ к нему часто предвзятым, он запланировал данное мероприятие с целью лично рассказать американскому народу о своей позиции.

Массовые и оживленные митинги были стержнем президентской кампании Трампа. Помимо этого, после избрания он провел несколько менее масштабных мероприятий во время переходного периода, чтобы, по его словам, выразить благодарность своим избирателям.

Митинги, подобные на запланированную на субботу встречу Трампа, – не редкость для американских президентов. Барак Обама провел несколько подобных мероприятий после вступления в должность, чтобы получить поддержку своих предложений по стимулированию экономики.

Небольшое отличие запланированного Трампом митинга от мероприятий его предшественников состоит в том, что финансироваться оно будет из бюджета кампании Трампа на президентские выборы в 2020-м году.

Трамп подготовил и подал документы, необходимые для повторного избрания на должность через несколько часов после инаугурации. Это позволяет ему продолжать привлекать финансирование на будущую избирательную кампанию. Согласно финансовым отчетам, в декабре Трампу удалось собрать 9,6 миллионов долларов.

Для сравнения, Обама подал документы для повторного участия в выборах через два года после начала первого президентского срока. Его повторная кампания финансировалась Белым домом, хотя он также получал внешнее финансирование от Национального комитета Демократической партии.

В субботу в «Твиттере» Трамп сообщил о планах провести «многочисленные встречи» в течение выходных, при этом называя свой особняк «южным Белым домом». Ежедневный график президента США на официальном сайте Белого дома, однако, не содержит информации о встречах на субботу-воскресенье.

В течение нескольких предыдущих дней Трамп еще более активно критиковал прессу на фоне утечек информации, которые всколыхнули Белый дом и привели к отставке советника президента по вопросам национальной безопасности Майкла Флинна, который, согласно преданным огласке документам, ввел в заблуждение членов администрации Трампа по поводу своих контактов с российским послом.

В ходе пресс-конференции в четверг Трамп обрушился с резкой критикой в отношении и утечки данных, и опубликовавших их журналистов.

«Честно говоря, я не встречал более нечестных СМИ, чем политические СМИ», – сказал Трамп.

«Утечки абсолютно реальны, – сообщил он. – Но новости (об этом) фальшивые, потому что большая часть новостей – фальшивки».

После пресс-конференции Трамп опубликовал еще несколько постов в «Твиттере», в которых выразил недовольство работой журналистов, упомянув при этом несколько новостных агентств.