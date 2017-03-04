Сторонники Трампа проводят митинги в его поддержку по всей стране

В субботу сторонники президента США Дональда Трампа запланировали провести митинги по всей стране.

Организацией демонстраций под лозунгом “Spirit of America” занимается группа Main Street Patriots (Патриоты из рабочего класса), в которую частично входят те же активисты, которые основали «Движение чаепития» восемь лет назад, целью которого было высказывать обеспокоенность по поводу работы федерального правительства.

Дебби Дули, лидер группы и сооснователь «Движения чаепития», сообщила журналу Time, что запланированные на субботу митинги станут позитивным ответом на недавние негативные мероприятия, организованные политическими соперниками Трампа.

«Это не митинг “Движения чаепития”, – сказала она. – Мы не выступаем против того или против этого. Мы не фокусируемся на негативе, а делаем так, чтобы демонстрации были позитивными и динамичными».

Основатель «Патриотов из рабочего класса» сообщил сайту Cleveland.com, что, по его мнению, целью митингов является не столько противодействовать демократической оппозиции, сколько пристыдить тех республиканцев, которые не поддержали Трампа.

«Самое большое препятствие для Дональда Трампа – это республиканцы», - сказал Кинг представителям вебсайта.

Рик Блэк, организатор митинга в Беркли, штат Калифорния, сообщил местному отделению телеканала CBS, что в его городе митинг также рассматривается как возможность «промаршировать за свободу слова» в ответ на ожесточенные протесты в Калифорнийском университете в Беркли в прошлом месяце, в результате которых консервативный журналист Майло Яннопулос вынужден был отменить свое выступление в университете.

«Это нельзя оставить без ответа, – сказал Блэк телеканалу. – То, что мы наблюдали 1 февраля, когда невинные люди, включая случайных прохожих, подверглись физическому нападению этих хулиганов. Давайте называть вещи своими именами».

По меньшей мере 60 митингов в поддержку Трампа запланированы на субботу по всей стране в крупных городах, например, в Вашингтоне; в городах поменьше, таких, как Конуэй с населением 19 тысяч жителей в штате Южная Каролина. География митингов широкая: демонстрация запланирована и в Гонолулу на Гавайских островах.