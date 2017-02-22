Трамп проигнорировал протесты против отмены Obamacare

Президент США Дональд Трамп назвал заговором протесты против планов по отмене реформы здравоохранения, которая считается одним из главных достижений экс-президента Барака Обамы.

Во вторник вечером Трамп написал в своем «Твиттере»: «Так называемые разгневанные толпы в родных округах некоторых республиканцев в большинстве случаев спланированы либеральными активистами. Печально!»

В минувший понедельник члены Конгресса разъехались на каникулы. В своих округах многие законодатели-республиканцы столкнулись с протестами избирателей против планов по отмене «Закона о доступном здравоохранении», больше известного, как Obamacare.

На встречах с законодателями-республиканцами некоторые избиратели жаловались, что потеряют страховку и не смогут оплачивать медицинские счета, если Конгресс не предложит им никакой альтернативы. Многие говорили, что хотели бы сохранить закон в его нынешнем виде.

После победы Трампа, неоднократно называвшего закон о доступном здравоохранении «катастрофой», большинство республиканцев посчитало, что им без проблем удастся избавится от одного из главных «проектов» президента Обамы.

Оппоненты выражали недовольство Obamacare еще в 2010 году, когда реформу медицинского страхования, предложенную Белым домом, контролируемый демократами Конгресс принял без единого республиканского голоса.

Противники этой инициативы неоднократно выступали против одного из ключевых положений закона, обязывающего всех американцев под угрозой чувствительного штрафа оформить медицинскую страховку.

Закон, позволивший 20 миллионам ранее незастрахованных американцев приобрести полисы, запрещает страховым компаниям отказывать в оформлении документов пациентам с уже имеющимися медицинскими проблемами и позволяет молодым людям пользоваться страховкой родителей до достижения 26 лет. Противники закона считают, что полисы, предлагаемые в рамках Obamacare, оказались слишком дорогими, и многие американцы все равно не могут себе их позволить.

Примерно половине американцев медицинскую страховку оплачивает работодатель, поэтому будущее Obamacare их напрямую не касается. Около трети населения страны составляют пожилые и бедные люди, пользующиеся государственными программами страхования, однако остальные либо не имеют страховки вообще, либо приобрели страховку для себя и своих семей в рамках Obamacare.

Республиканцы единогласно выступают за отмену системы штрафов, но хотят сохранить некоторые популярные элементы Obamacare, но пока не могут договориться, как именно будут оплачиваться расходы по новой национальной программе здравоохранения, если штрафные меры, приносящие доход, будут отменены.

В ходе своей предвыборной кампании Трамп пообещал избавиться от Obamacare в первый же день после вступления в должность. Но сейчас президент США утверждает, что процесс отмены закона и принятие альтернативного документа может затянуться до 2018 года.

Республиканцы в Конгрессе говорят, что решение об отмене Obamacare может быть вынесено на обсуждение всем составом нижней палаты уже в ближайшие недели. Исход голосования при этом остается неопределенным - находящиеся в меньшинстве демократы по-прежнему решительно выступают против отмены Obamacare.