Дональд Трамп пообещал избавить мир от «Исламского государства»

Президент Дональд Трамп назвал миграцию беженцев и борьбу с международной контрабандой в числе проблем, в решении которых Соединеные Штаты могли бы сотрудничать с Италией.

«Крепкие границы являются ключевым компонентом международной безопасности», - заявил президент США, выступая на совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Паоло Джентилони, находящимся с официальным визитом в Вашингтоне.

Глава Белого дома отметил, что США и Италию связывают давние и тесные дружественные связи, и особо подчеркнул, что Америка стала «новым домом» для 18 миллионов этнических итальянцев.

По словам Дональда Трампа, две страны успешно сотрудничают в Афганистане и ведут борьбу с боевиками «Исламского государства» в Ираке и Сирии. При этом президент не считает, что Соединенные Штаты должны заниматься «восстановлением порядка» в Ливии.

«Я не думаю, что мы должны играть какую-то роль в Ливии, - сказал Трамп, отвечая на вопрос итальянского журналиста. -У Соединенных Штатов и так достаточно ролей. У нас есть роли повсюду. Мы эффективно избавляем мир от ИГИЛ. Я считаю это главной задачей, и именно этим мы собираемся заниматься в Ираке, в Ливии и в других местах. Но эта задача в какой-то момент будет выполнена. И тогда мы сможем вернуться домой и заняться восстановлением нашей страны – что я и намерен сделать».

Лидеры двух стран выразили соболезнования жертвам атаки в Париже, которая произошла за несколько минут до начала совместной пресс-конференции.

«Это опять случилось, - сказал Дональд Трамп, неоднократно заявлявший о росте террористической угрозы в Европе в связи с наплывом мигрантов с Ближнего Востока. – Очень похоже на еще один теракт».

В следующим месяце президент США примет участие во встрече лидеров стран «Большой семерки», которая пройдет на Сицилии. Ожидается, что одной из главных тем саммита станет обсуждение проблемы беженцев из Северной Африки и стран Ближнего Востока.