Трамп вышел из строительного проекта в Грузии

Компания избранного президента Дональда Трампа Trump Organization вышла из строительного проекта в Грузии стоимостью 250 миллионов долларов, чтобы избежать потенциального конфликта интересов будущего американского лидера.

Об этом сообщил агентству Reuters бывший бизнес-партнер Трампа по этому проекту.

Трамп планировал передать грузинскому девелоперу Silk Road Group право на использование его бренда при строительстве 47-этажного небоскреба в черноморском городе Батуми. Он объявил об этом во время визита в Грузию в апреле 2012 года.

На прошлой неделе Silk Road Group и Trump Organization объявили о закрытии проекта, не уточняя причины этого решения.

«Единственной причиной было то, что господин Трамп был избран президентом США и не может дальше заниматься бизнесом за рубежом, поскольку это представляло бы конфликт интересов», – заявил Reuters глава Silk Road Group Георгий Рамишвили.