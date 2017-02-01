Феномен популярности Трампа в СМИ России

МОСКВА – По частоте упоминаний в российских СМИ Дональд Трамп в январе 2017 года обогнал Владимира Путина и возглавил топ-10 самых популярных в медиа персон. Это случилось впервые за годы правления Путина.

В соответствии с данными «Системы комплексного анализа новостей» (СКАН), созданной «Интерфаксом», Трамп получил более 202 тысяч ссылок в российской прессе. На втором месте по упоминаемости Владимир Путин (147,7 тысяч ссылок). На третьем – экс-президент США Барак Обама (61 155 ссылок), у Хиллари Клинтон – 23 843 ссылок и седьмое место.

Эксперты отмечают, что тема выборовпрезидента США с участием Трампа привлекла гораздо большее внимание российских СМИ, чем это было во время предвыборных кампаний Барака Обамы и его победы на выборах.

Как считает руководитель департамента политологического анализа независимого фонда Центр политических технологий Александр Ивахник, огромное количество упоминаний имени президента США в СМИ объясняется тем, что в ходе его предвыборной кампании «в провластной российской пропаганде откровенно «болели» за Дональда Трампа и, наоборот, топили Хиллари Клинтон», хотя в победу Трампа мало кто верил.

Эффект сюрприза сыграл свою роль

«Успех Трампа стал неожиданным и для Кремля, и для пропаганды, –констатировал он в интервью «Голосу Америки». – Эффект сюрприза сыграл свою роль. Вдобавок к этому у российской власти возникли большие надежды на возобновление диалога с Вашингтоном. Потому что российско-американские отношения были уже хуже некуда, а Трамп говорил, что намеревается улучшать их».

Но дело не только в позиции власти, но и в необходимости скорректировать общественное мнение, заметил Александр Ивахник.

«Общество было настолько сильно настроено антиамерикански за последние несколько лет, особенно в течение последнего года пребывания Обамы в Белом доме, что нужно было как-то менять этот настрой, – уточнил он. –Иначе попытки сближения с Трампом воспринимались бы с некоторым недоумением, а может, и с раздражением».

Поэтому, как кажется политологу, и началась массированная пропагандистская кампания.

«Она была нацелена на то, чтобы показать, что Трамп – это не Обама, а близкий нам по духу человек, с которым действительно о чем-то можно договориться, – пояснил он. – И буквально каждый его шаг широко освещался, причем исключительно со знаком плюс. А протесты, которые происходили по поводу его действий, представлялись исключительно как происки неких внутренних врагов».

По сообщениям СМИ, жители Рязани вознамерились переименовать одну из улиц города (2-ю Безбожную) в честь американского миллиардера Дональда Трампа и собирают под опубликованной на сайте петицией голоса в поддержку своей инициативы. По мнению авторов воззвания, Трамп – «большой друг России и защитник традиционных ценностей», а старое название улицы оскорбляет чувства верующих.

Конечно, образ Трампа воплощает в себе некоторые идеалы, близкие простым россиянам, – добавил он в комментарии «Голосу Америки». – Он, например, против политкорректности, поэтому стилистически близок нам. У нас люди тоже хотят таким видеть своего лидера, кумира

На взгляд руководителя общественно-политического движения «Союз правых сил» Леонида Гозмана, все надежды Кремля, связанные с Трампом, равно как и его «героическая защита в прессе» от нападок в собственной стране – смешное и жалкое явление.

«Конечно, образ Трампа воплощает в себе некоторые идеалы, близкие простым россиянам, – добавил он в комментарии «Голосу Америки». – Он, например, против политкорректности, поэтому стилистически близок нам. У нас люди тоже хотят таким видеть своего лидера, кумира».

При этом Леонид Гозман не исключил того, что если бы Трамп сейчас баллотировался в президенты РФ, то он мог бы обойти Путина. Вместе с тем он думаю, что у Кремля «не сложится любовь с господином Трампом».

Люди-то готовы полюбить «нашего Дональда», но нынешнему руководству России Трамп в качестве друга не слишком нужен

«Люди-то готовы полюбить «нашего Дональда», но нынешнему руководству России Трамп в качестве друга не слишком нужен, – продолжил политик. – Безусловно, он необходим, чтобы снять санкции, еще кое для чего. Однако для внутренней политики крайне важно иметь Америку как жестокого и непримиримого врага, с помощью которого можно объяснять наши неудачи – от грязи в подъездах до более серьезных вещей: плохого здравоохранения, низкого уровня жизни и так далее».

Леонид Гозман уверен, что другого такого врага, способного заменить США, пропагандистам придумать сложно.

«Правда, сейчас в Москве пытаются примерить на эту роль Ангелу Меркель, подчеркнул он. – Тем более, что, скорее всего, она вновь станет канцлером».

Но с учетом той инерции, которую антиамериканская пропаганда набрала в России, это не равноценная замена, резюмировал политик.