Аналитики рекомендуют Трампу «перезагрузку»

Вследствие падения рейтингов и провала попытки отменить и заменить другим законодательным актом Закон о доступном здравоохранении, который стал предметом гордости экс-президента Барака Обамы, некоторые аналитики считают, что президенту Дональду Трампу пора «перезагрузить» свою политику.

Рейтинги общественной поддержки Трампа достигли нового минимума на этой неделе – спустя всего 10 недель после его вступления в должность. Согласно данным социологических опросов института Гэллапа, рейтинг Трампа снизился до 35 процентов. Это низкий уровень для президентов в самом начале пребывания в должности.

После того, как закончилась неудачей попытка реформы здравоохранения, Трамп пытается вернуть цифры на прежний уровень. Президент может переключить внимание на реформу налогообложения и выделение бюджетных средств на восстановление инфраструктуры, чтобы выполнить свои предвыборные обещания.

Когда Трампу необходимо заручиться поддержкой, он предпочитает прибегать к испытанной практике мобилизации своих сторонников на митингах, подобных тем, которые он проводил во время предвыборной кампании, и недавней встречи в Луисвилле, штат Кентукки.

«Защищая свои интересы, они будут делать все возможное, чтобы сохранить без изменений неработающую систему. Однако у них ничего не выйдет. Мы победим, потому что на нашей стороне великое американское наследие», – сказал Трамп под одобрительные возгласы собравшихся.

Трамп пытается вернуться на прежние позиции после неудавшейся из-за разногласий в рядах республиканцев попытки отменить и заменить Obamacare. Несмотря на то, что со времени его вступления в должность прошло не так много времени, некоторые аналитики рекомендуют президенту «перезагрузку» политики и стратегии.

«Он потерпел серьезную неудачу, – констатирует политолог из Института Брукингса Билл Галстон. – Это должно стать поводом для анализа и, возможно, переориентации политики президента, и если не общего направления, то обязательно смены стратегии и тактики».



Неудачная попытка реформирования здравоохранения вызвала поток рекомендаций от критиков, сторонников и даже бывших соперников. Например, претендент на номинацию кандидатом в президенты от Республиканской партии и бывший губернатор Флориды Джеб Буш во время интервью телеканалу Miami TV порекомендовал президенту перестать писать сообщения в «Твиттере».