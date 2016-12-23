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Израиль попросил Трампа вмешаться в ситуацию с резолюцией о поселениях

Дональд Трамп

Дональд Трамп

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Израильские власти призвали избранного президента США предотвратить принятие документа

Израиль попросил избранного президента США Дональда Трампа оказать давление, чтобы предотвратить принятие резолюции ООН, призывающей к прекращению строительства еврейских поселений.

Как сообщил Reuters высокопоставленный представитель израильских властей, эта просьба прозвучала после того, как Израиль узнал о намерении администрации Обамы допустить принятие этого документа Советом безопасности ООН.

Не сумев убедить правительство США заблокировать проект резолюции Совбеза, власти Израиля связались с переходной командой Трампа на «высоком уровне» и попросили его вмешаться, рассказал источник.

Двое западных чиновников сообщили, что президент Обама намеревался воздержаться от голосования при обсуждении резолюции.

Трамп впоследствии написал в «Твиттере» пост с призывом блокировать резолюцию и побеседовал по телефону с президентом Египта, который внезапно поручил своей делегации отложить намеченное на четверг голосование по внесенной ею резолюции.

Правительство израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, у которого сложились непростые отношения с Обамой, считает, что США давно спланировали это голосование вместе с палестинцами, заявил источник.

«Это нарушение ключевого обязательства защищать Израиль в ООН», – сказал он.

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