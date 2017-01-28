Президент США проводит телефонные переговоры с мировыми лидерами

В субботу президент США Дональд Трамп проводит целую серию телефонных переговоров с мировыми лидерами. Первым в этом списке стал премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Разговор с главой японского кабинета министров прошел через несколько дней после того, как новый глава Белого дома подписал распоряжение о начале процедуры выхода США из Транс-Тихоокеанского партнерства – крупнейшего соглашения о свободе торговли, в котором, кроме Соединенных Штатов и Японии, участвуют еще 10 государств региона.

Синдзо Абэ, как и экс-президент США Барак Обама, активно выступал в поддержку этого соглашения, участники которого обеспечивают 40 % мирового объема внешней торговли.

Следующим собеседником американского президента станет канцлер Германии Ангела Меркель. В прошлом году она обратилась к гражданам ФРГ, попросив их проявить сострадание к беженцам из Сирии. Наплыв иммигрантов тогда вызвал негативную реакцию в обществе.

В минувшую пятницу президент Трамп подписал исполнительное распоряжение, временно запрещающее сирийским беженцам въезд в США.

Владимир Путин станет третьим по счету мировым лидером в графике переговоров американского президента. Беседа российского лидера и нового главы Белого дома станет их первым официальным контактом после того, как Дональд Трамп официально вступил в должность.

После победы на выборах в ноябре прошлого года Владимир Путин поздравил республиканского кандидата с успехом. Лидеры двух стран неоднократно заявляли о том, что хотели бы нормализовать отношения между Вашингтоном и Москвой.

В конце прошлого года американские спецслужбы пришли к выводу, что российские власти попытались оказать влияние на ход президентской избирательной кампании, и помочь Дональду Трампу одержать победу. В публичных выступлениях новый глава Белого дома неизменно отрицал, что получал какую-либо помощь от Москвы.

Позднее в субботу Дональд Трамп также проведет телефонные переговоры с президентом Франции Франсуа Олландом и премьер-министром Австралии Малькольмом Торнбуллом.