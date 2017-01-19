Трамп выдвинет экс-губернатора Джорджии в министры сельского хозяйства

Избранный президент Дональд Трамп в четверг предложит бывшего губернатора Джорджии Сонни Пердью на пост министра сельского хозяйства.

Об этом в среду сообщил высокопоставленный представитель переходной команды.

Во время предвыборной кампании 70-летний Пердью работал в консультационном комитете Трампа по сельскому хозяйству.

Выдвижение Пердью, который должен быть утвержден Сенатом, завершает процесс номинации членов кабинета Трампа, который вступит в должность президента в пятницу.