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Трамп выдвинет экс-губернатора Джорджии в министры сельского хозяйства

Сонни Пердью

Сонни Пердью

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Сонни Пердью был советником избранного президента в ходе предвыборной кампании

Избранный президент Дональд Трамп в четверг предложит бывшего губернатора Джорджии Сонни Пердью на пост министра сельского хозяйства.

Об этом в среду сообщил высокопоставленный представитель переходной команды.

Во время предвыборной кампании 70-летний Пердью работал в консультационном комитете Трампа по сельскому хозяйству.

Выдвижение Пердью, который должен быть утвержден Сенатом, завершает процесс номинации членов кабинета Трампа, который вступит в должность президента в пятницу.

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