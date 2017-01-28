Пентагон предлагает президенту Трампу свою стратегию борьбы с «Исламским государством»

Главной темой визита президент Дональда Трампа в Пентагон в эту пятницу стало выяснение того, какие методы военные собираются использовать в борьбе с боевиками «Исламского государства». Как уточнил накануне для «Голоса Америки» один из сотрудников военного ведомства, среди обсуждаемых методов ведения боевых действий могут оказаться и те, которые администрация Барака Обамы «даже не рассматривала».

В свою очередь, военные ожидали, что во время встречи глава Белого дома объявит, какие именно цели в борьбе с «Исламским государством» являются для него приоритетными.

В разговоре с «Голосом Америки» один из высокопоставленных сотрудников Пентагона сообщил, что предыдущая администрация пыталась достичь сразу двух целей: сохранить хорошие отношения с Турцией и уничтожить ИГ.

«Когда приоритетом является все, очень сложно определить главную цель, - подчеркнул собеседник «Голоса Америки». – Сейчас мы ждем, что перед нами поставят конкретную цель».

Важной частью новой стратегии, которая будет предложена президенту Трампа, может стать передача оружия и военной техники отрядам курдской оппозиции.

Именно эти формирования уже доказали свою эффективность в борьбе с боевиками, и играют сейчас ключевую роль в наступлении на столицу ИГ – Ракку. Тем не менее, Турция считает эти формирования террористическими, так что вопрос об американской поддержке курдских подразделений может вызвать непредсказуемую реакцию Анкары.

Еще одним обсуждаемым вариантом является отправка ударных вертолетов Apache для поддержки наступления на Ракку или высадка в регионе дополнительные американских сил.

Ожидалось, что военные попросят Трампа предоставить им большие права во время ведения боевых действий. Представитель Пентагона пояснил «Голосу Америки», что речь в первую очередь может идти о праве принимать командирами на местах решения без дополнительных согласований с вышестоящим начальством. Это позволит «повысить скорость и эффективность действий при решении проблем, возникающих на поле боя».

По словам собеседника «Голоса Америки», в прошлом году в передовых отрядах на территории Сирии находилось ровно 203 американских военнослужащих, и действия каждого из них «должны были быть санкционированы» командованием.

Смягчение этих требований, по мнению военных, позволит «изменить ход ведения боевых действий».