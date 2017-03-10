ФБР проверяет связи «Альфа-Банка» с компаниями Трампа

Белый дом не комментирует сообщения СМИ о странной интернет-активности
Федеральное бюро расследований США проверяет возможные контакты между российским «Альфа-Банком» и компанией Trump Organization. Дональд Трамп официально покинул эту компанию в прошлом году, после объявления результатов выборов президента США. Сейчас управлением корпорацией занимаются сыновья главы Белого дома - Дон и Эрик.
По информации, предоставленной телеканалу CNN источниками в правоохранительных органах, проверка ведется в рамках продолжающегося расследования о возможном вмешательстве России в выборы президента США. Внимание специалистов по кибербезопасности привлек активный интернет-трафик между сервером «Альфа-Банка» и сервером компании Дональда Трампа.
Согласно сообщениям американских СМИ, российский сервер запрашивал информацию у сервера американской компании гораздо чаще, чем это делали другие. На него приходится 80% поисковых запросов.
В ФБР пока предпочитают не комментировать эту информацию. В свою очередь, специалисты по кибербезопасности подчеркивают, что речь идет не о нарушении закона, а лишь о «технической экспертизе взаимодействия двух серверов».
Впервые о контактах «Альфа-Банка» с компанией Дональда Трампа стало известно еще четыре месяца назад, после публикаций сразу нескольких американских СМИ. Руководители российского банка тогда объяснили интернет-активность тем, что с серверов Trump Organization постоянно рассылались спам-сообщения.
В Белом доме на запросы СМИ не ответили.
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