Президент Дональд Трамп в телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином заверил, что Америка продолжит придерживаться давней политики одного Китая.

Как сообщают Белый дом и китайский канал CCTV, двое лидеров побеседовали по телефону в четверг вечером.

По словам пресс-службы Белого дома, они обсудили множество вопросов, и Трамп согласился придерживаться политики одного Китая, которая подразумевает, что Вашингтон поддерживает лишь неофициальные связи с Тайванем.