Президент заявил об этом в телефонной беседе с председателем КНР Си Цзиньпином
Президент Дональд Трамп в телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином заверил, что Америка продолжит придерживаться давней политики одного Китая.
Как сообщают Белый дом и китайский канал CCTV, двое лидеров побеседовали по телефону в четверг вечером.
По словам пресс-службы Белого дома, они обсудили множество вопросов, и Трамп согласился придерживаться политики одного Китая, которая подразумевает, что Вашингтон поддерживает лишь неофициальные связи с Тайванем.
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