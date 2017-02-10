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Трамп согласился придерживаться политики одного Китая

Дональд Трамп и Си Цзиньпин

Дональд Трамп и Си Цзиньпин

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Президент заявил об этом в телефонной беседе с председателем КНР Си Цзиньпином

Президент Дональд Трамп в телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином заверил, что Америка продолжит придерживаться давней политики одного Китая.

Как сообщают Белый дом и китайский канал CCTV, двое лидеров побеседовали по телефону в четверг вечером.

По словам пресс-службы Белого дома, они обсудили множество вопросов, и Трамп согласился придерживаться политики одного Китая, которая подразумевает, что Вашингтон поддерживает лишь неофициальные связи с Тайванем.

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