Трамп и конгрессмены решили голосовать по отмене Obamacare в пятницу

Президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы члены Палаты представителей в пятницу решили судьбу реформы здравоохранения, пригрозив сохранить программу Obamacare перейти к решению других вопросов, если голосование сорвется.

Это рискованное заявление законодатели-республиканцы услышали на закрытой встрече в четверг вечером после насыщенного дня, в ходе которого запланированное голосование было отменено, а план отмены закона о доступном здравоохранении так и не набрал достаточно голосов.

Как рассказал конгрессменам директор административно-бюджетного управления Мик Малвейни, президент готов идти на голосование – каким бы ни был результат.

«Переговоры закончены, мы хотим, чтобы завтра вы проголосовали. Давайте разберемся с этим вопросом ради американского народа. И на этом все», – пересказал слова Малвейни республиканец Данкан Хантер из Калифорнии, покидая встречу.

«Мы семь с половиной лет обещали американскому народу отменить и заменить этот дефективный закон, который терпит крах и подводит семьи, и завтра мы перейдем к действию», – сказал спикер Палаты представителей Пол Райан.

Исход перенесенного на пятницу голосования остается непредсказуемым. И консервативные, и умеренные республиканцы отмечают, что после долгих переговоров голосов в поддержку плана по-прежнему не хватает.

Однако Белый дом, судя по всему, готов рискнуть.

«Это случится завтра. Иначе Obamacare остается», – сказал республиканец Крис Коллинс, один из главных союзников Трампа в Палате представителей.

Коллинс оказался в числе тех, кто предсказывает успех пятничного голосования, однако некоторые не скрывают своего беспокойства.

Отвечая на вопрос, будут республиканцы действовать сплоченно, представляющий штат Флорида республиканец Мэтт Гаец сказал: «Я, конечно, на это надеюсь, иначе через два года, когда мы потеряем большинство, нам представится возможность наблюдать, как демократы сплоченно объявляют импичмент Трампу».

Между тем в четверг вечером Бюджетное управление Конгресса США представило свой анализ доработанной версии предложенного республиканцами законопроекта по отмене Obamacare.

Согласно выводам доклада, если документ будет принят в его новом формате, число незастрахованный американцев к 2026 году увеличится на 24 миллиона.

Кроме того, если специалисты из Бюджетного управления Конгресса не ошибаются, новая версия предложенного республиканцами законопроекта сократит в ближайшие 10 лет расходы из госбюджета не на 337 миллиардов, как было заявлено раньше, а приблизительно на 190 миллиардов.

Всего за несколько часов до голосования бывший президент Барак Обама опубликовал заявление, в котором предостерег законодателей против внесения изменений, которые не улучшат систему здравоохранения для американских граждан.

«Если республиканцы всерьез настроены снизить стоимость, при этом обеспечив страховкой тех, кто в ней нуждается, и если они готовы работать с демократами и объективными оценщиками, чтобы найти решения для выполнения этих задач, все мы должны это приветствовать, – написал Обама. – Но мы должны исходить из предпосылки, что любые изменения должны сделать нашу систему здравоохранения лучше, а не хуже для трудолюбивых американских граждан. Это всегда должно быть нашим приоритетом».

Ранее на этой неделе Трамп предостерег республиканцев о политических последствиях в случае отказа проголосовать за план отмены закона и передать его на рассмотрение в Сенат, где его судьба остается неопределенной. Президент предупредил противников отмены Obamacare, что, проголосовав против, они рискуют потерять свои посты по результатам выборов 2018 года, потому что избиратели будут возмущены невыполнением давнего обещания отменить проведенную Обамой реформу.

«Я вас достану, но я знаю, что мне не придется этого делать, потому что я уверен, что вы проголосуете за», – сказал Трамп конгрессмену Марку Медоузу, который возглавляет «Кокус свободы», объединяющий наиболее консервативных республиканцев, и выступает против рассматриваемого плана. «Серьезно, ребята, поражение неприемлемо», – добавил он.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер в среду выразил оптимизм, сказав журналистам, что Трампу удалось убедить некоторых конгрессменов проголосовать за отмену Obamacre. «Я думаю, траектория для нас складывается удачно», – сказал он.

Трамп и республиканцы давно выступают против принятого семь лет назад Закона о доступном здравоохранении, известного в народе как Obamacare, однако, несмотря на то, что Республиканская партия контролирует и Белый дом, и обе палаты Конгресса, лидерам Палаты представителей и президенту пока не удается убедить достаточное количество конгрессменов проголосовать за свой план отмены закона.

План республиканцев предусматривает отмену пункта об обязательном приобретении медстраховки всеми гражданами под угрозой штрафа, но сохраняет два популярных положения Obamacare: одно из них позволяет молодым людям пользоваться родительской страховкой до 26 лет, другое запрещает страховым компаниям отказывать в услугах людям с заведомо имеющимися заболеваниями.