Трамп винит Обаму в протестах против отмены Obamacare

Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в недавних протестах против законодателей-республиканцев, когда те встречались с избирателями в своих штатах во время парламентских каникул.

Конгрессмены столкнулись с гневными вопросами о планах по отмене проведенной Обамой реформы здравоохранения, известной как Obamacare. По словам некоторых республиканцев, многие из протестующих принадлежат к группам, организованным демократами.

«Я думаю, за этим стоит президент Обама, потому что его люди определенно стоят за этим», – сказал Трамп в интервью программе Fox & Friends в Белом доме

«Я также понимаю, что это политика. То, что он стоит за всем этим, это политика. И, вероятно, это будет продолжаться. Я меняю то, что он хотел сделать», – добавил президент.

Спикер Палаты представителей Пол Райан во вторник вновь пообещал отменить Закон о доступном здравоохранении и ввести альтернативную программу. «Obamacare – закон на грани коллапса», – сказал он. По его словам, вычитаемые суммы при обращении за страховой выплатой и стоимость страховых полисов «взлетают до заоблачных высот», а предлагаемые республиканцами изменения «дадут людям больше возможностей выбора».

Трамп в понедельник сказал, что разработка многочисленных деталей нового закона о здравоохранении оказалась очень сложным делом.

«Никто не знал, что здравоохранение – это так сложно», – сказал он.