Трамп обвинил экс-президента Обаму в прослушке

Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника, Бараку Обаму, в прослушивании его телефонов в «башне Трампа» в Нью-Йорке до ноябрьских президентских выборов 2016 года.

В серии твитов в субботу Трамп сравнил предполагаемую прослушку с политическим скандалом Уотергейт, который в конечном итоге привел к отставке экс-президента США Ричарда Никсона в 1974-м году.

Трамп не предоставил никаких доказательств прослушки.

Бывший аналитик Агентства национальной безопасности и контрразведчик Джин Шиндлер в своем сообщении в «Твиттере» предположил, что обвинения президента могут иметь отношение к закону о негласном наблюдении (FISA), который разрешает законную слежку и сбор информации, передаваемой иностранными державами и иностранными агентами.

В пятницу вебсайт Breitbart News опубликовал сообщение о предположениях консервативного радиоведущего Марка Левина о том, что Обама осуществил так называемый «тихий переворот», прибегнув к тактике «полицейского государства». Главный стратег Белого дома и советник Трампа Стивен Бэннон ранее возглавлял новостной ресурс Breitbart.

Представители Обамы не ответили на обвинения.

Заявления о прослушке появились на фоне растущего давления на администрацию Трампа в связи с многочисленными расследованиями ФБР и Конгресса о предполагаемых контактах членов предвыборной команды Трампа с российскими чиновниками.

В начале недели появилась информация о том, что в декабре посол России в США Сергей Кисляк встречался в нью-йоркской «башне Трампа» с зятем избранного президента Джаредом Куршнером и с генералом Майклом Флинном, который позже был назначен советником Трампа по вопросам национальной безопасности.

Флинн был уволен с этого поста спустя всего 24 дня после вступления в должность, когда стала известна информация о том, что он ввел в заблуждение руководство страны по поводу содержания своих разговоров с Кисляком.

В четверг представитель Белого дома Хоуп Хикс сообщила, что встречи, прошедшие в «башне Трампа», проводились с целью «установить канал коммуникации» между новой администрацией и российским послом. Она уточнила, что Кушнер также встретился с представителями по меньшей мере двух десятков стран.

Представители правительства США регулярно и по разным причинам проводят встречи с представителями иностранных государств, однако администрация Трампа отрицала наличие каких-либо контактов членов предвыборной команды избранного президента с российскими чиновниками.