Помощники Трампа поддержали его обвинение в адрес Обамы

Представители Белого дома в понедельник высказались в защиту неподтвержденных заявлений президента Дональда Трампа о том, что экс-президент Барак Обама распорядился прослушивать телефоны Трампа в его штаб-квартире Trump Tower в Нью-Йорке.

Как заявила официальный представитель Белого дома Сара Хакаби Сандерс, президент не пожелал принять заверения директора ФБР Джеймса Коми в том, что Обама не давал распоряжений о незаконном прослушивании Трампа. Джеймс Клэппер, при Обаме занимавший пост директора Национальной разведки, также оспорил обвинения, выдвинутые новым президентом.

В телевизионных интервью Сандерс и помощница Трампа Келлиэнн Конуэй заявили, что новый президент глубоко убежден в том, что высказал в субботу в Твиттере, написав: «Ужас! Только что обнаружил, что Обама прослушивал меня в Trump Tower прямо перед моей победой на выборах».

Трамп не представил никаких доказательств в поддержку своего утверждения, однако, по словам Сандерс и Конуэй, комитеты Конгресса должны проверить эти подозрения. Комитеты по разведке в Палате представителей и Сенате уже расследуют выводы американской разведки о том, что Россия вмешивалась в американские выборы в попытке помочь Трампу победить.

Как заявила Конуэй в интервью Fox News, из «достоверных источников в СМИ» известно, что во время кампании могла вестись политически мотивированная деятельность, суть которой пока не раскрывается.

«Он – президент Соединенных Штатов, – сказала Конуэй о Трампе. – У него есть информация, которой у остальных из нас нет».

Демократы и некоторые республиканцы опровергают выдвигаемые Трампом обвинения.