Трамп удивил экспертов по ядерному оружию

Заявления президента Дональда Трампа о необходимости наращивания ядерного потенциала США вызвали удивление в экспертном сообществе.

«Возможно, Пентагон уже провел специальный брифинг для президента Трампа, объяснив, в чем будут заключатся его обязанности на случай ядерной войны, – говорит эксперт Федерации американских ученых Ханс Кристенсен. – Но его недавние высказывания демонстрируют, что он срочно нуждается в еще одном брифинге о настоящем положении дел в ядерных силах США, состоянии дел в других странах, владеющих этим оружием, и о базовых принципах международных соглашений, которые подписали Соединенные Штаты».

Напомним, в интервью агентству «Рейтерс» президент Трамп заявил, что США должны сохранить «ядерное превосходство» над другими государствами, но сейчас они «заметно отстают во всем, что касается возможностей ядерного оружия».

По мнению главы Белого дома, американо-российский договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, известный, как СНВ-3, является примером «односторонней сделки», которая не приносит никакой выгоды Соединенным Штатам. «Это еще одна плохая сделка, которую мы заключили», – пояснил Дональд Трамп.

Исследовательские центры и общественные организации в США, занимающиеся проблемами ядерного оружия, поспешили заявить, что не согласны с мнением главы Белого дома.

«В своих оценках президент Трамп предпочитает игнорировать факты, – говорит исполнительный директор Центра по контролю и нераспространению оружия, бывший конгрессмен Джон Тирни. – Каждый из мировых лидеров, за исключением президента Трампа, знает, что Соединенные Штаты уже располагают лучшим в мире ядерным арсеналом, и никто в командовании Вооруженных Сил США не согласится обменять наше оружие на российские запасы».

По мнению Брюса Блэра, одного из основателей общественной организации Global Zero, выступающей за уничтожение ядерного оружия, высказывания президента Трампа угрожают «глобальной безопасности» в мире, и могут привести к «новому витку гонки ядерных вооружений».

«Наращивание ядерных арсеналов в США неизбежно приведет к такому же наращиванию запасов собственных вооружений другими странами, и тем самым приблизит возможность глобальной катастрофы», – говорит он.

Ханс Кристенсен, в свою очередь, считает, что Америка не нуждается в совершенствовании своих ядерных арсеналов: «Сейчас вооруженные силы США уже располагают большим количеством такого оружия, чем это необходимо для обеспечения безопасности страны, и выполнения всех международных обязательств. Кроме этого, подобный шаг просто невозможен в силу финансовых обстоятельств: Пентагон уже сейчас испытывает проблемы, оплачивая программу модернизации ядерных вооружений, инициированную администрацией Обамы».

Соглаcно оценкам экспертов, нельзя утверждать, что США отстают от других стран «во всем, что касается возможностей ядерного оружия». Кристенсен, например, утверждает, что каждая из стран, обладающих ядерным оружием, решает с его помощью разные задачи, так что арсеналы, которыми располагают США, полностью «отвечают и внутренним и международным запросам».

Раскритикованный президентом США договор СНВ-3 эксперты также считают «очень эффективным инструментом» в американско-российских отношениях. Соглашение предполагает, что к февралю 2018 года каждая из сторон может располагать не более, чем 1550 ядерными боеголовками, установленными на 700 развернутых носителях.

Согласно официальным данным, которыми по условиям договора регулярно обмениваются обе страны, в сентябре 2016 года Россия располагала арсеналом в 1796 боеголовок и 508 носителями, в то время, как у США таких боеголовок было 1367, а количество носителей составляло 681 единицу.

Ханс Кристенсен считает, что эти цифры никак не свидетельствуют о «мифическом отставании» США: «Боеголовки могут быть достаточно быстро и сняты, и установлены, так что по настоящему важная цифра – это количество носителей, которыми располагает страна. Сейчас на вооружении у США находится на 173 развернутых носителя больше, чем у России».

Более того, как особо подчеркнул эксперт, по оценкам Пентагона и американского разведывательного сообщества, «Россия не сможет достичь превосходства в военной сфере (над США) даже за счет наращивания своих ядерных сил», а заключение договора об ограничении стратегических вооружений было в свое время «с энтузиазмом поддержано и американскими военными, и членами Конгресса и экспертным сообществом».

С этими выводами полностью согласен и Павел Подвиг, эксперт Программы глобальной безопасности Принстонского университета и основатель исследовательского проекта Russian Nuclear Forces.

«Все разговоры о некоем мифическом оставании США связаны только с тем, что циклы обновления стратегических сил в России и Соединенных Штатах сильно различаются. И если Россия сейчас уже почти закончила свою программу модернизации, то США только собираются приступить к ней», – говорит Подвиг.

При этом, как отмечает эксперт, точно такая же ситуация была и в начале 1980-х годов, но тогда это «отставание» не вызвало никаких опасений у политиков.

«Реальность такова, что уже через 10-15 лет Россия и США поменяются ролями, – говорит Павел Подвиг. – Но если оценивать сегодняшнюю ситуацию, то специалисты однозначно заявляют, что 30-летние американские ракеты “Трайдент”, например, гораздо более надежны, чем, например, новейшая российская “Булава”, и способны выполнить любые задачи».

По мнению эксперта, договор СНВ-3 выгоден и России и США, и отказ от него был бы «огромной ошибкой».

«Дело даже не в том, что это соглашение накладывает на договаривающие стороны какие-то ограничения, – поясняет Подвиг – В условиях договора заложена возможность взаимного контроля, он требует обмена данными, уведомлений о перемещениях носителей и бомбардировщиков, например. А постоянное взаимодействие дает определенные гарантии от неприятных сюрпризов, связанных с ядерным оружием».