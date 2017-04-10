Трамп поручил разработать варианты действий по ядерной угрозе КНДР

ВАШИНГТОН – Президент США Дональд Трамп попросил официальных лиц представить ему варианты действий для устранения угрозы превращения Северной Кореи в ядерную державу. Об этом сообщил в воскресенье советник по национальной безопасности Герберт Макмастер.

На фоне выдвижения ударной группы ВМС США к Корейскому полуострову, что должно стать сигналом для Северной Кореи, Макмастер заявил телеканалу Fox News: «Речь идет о режиме-изгое, который становится режимом, обладающим ядерным потенциалом... Поэтому президент попросил нас подготовить для него целый спектр вариантов, которые должны устранить эту угрозу для американского народа, наших союзников и партнеров в этом регионе».

Макмастер назвал «благоразумным» решение США направить ударную группу авианосца «Карл Винсон» для защиты американских интересов в западной части Тихого океана. По его словам, Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин на саммите во Флориде на прошлой неделе согласились, что «провокационное поведение» Пхеньяна по созданию ядерного оружия является неприемлемым.

«Предыдущие президенты и президент Трамп едины во мнении, что это неприемлемо, что полуостров должен быть свободен от ядерного оружия», – заявил Макмастер.

Представитель министерства обороны Южной Кореи Мун Сан Гюн заявил в понедельник, что появление ударной группы «Карла Винсона» в западной части Тихого океана является ответом на «серьезную ситуацию на Корейском полуострове».

По словам Мун Сан Гюна, вполне объяснимо, что США и Южная Корея «полностью подготовлены к возможным провокациям со стороны Северной Кореи, учитывая, что у Пхеньяна становится все больше возможностей для стратегических провокаций, включая ядерные и ракетные испытания».

Северная Корея пытается создать ракету дальнего радиуса действия с ядерной боеголовкой, способной наносить удары по континентальной территории США, то есть преодолевать расстояние в 8 тысяч километров. К настоящему моменту КНДР провела пять ядерных испытаний и, возможно, готовит шестое.

На прошлой неделе Северная Корея провела испытание баллистической ракеты, несмотря на резолюции Совета Безопасности ООН, запрещающие подобные запуски.



Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил телеканалу ABC News, не упоминая Северную Корею напрямую: «Если вы нарушаете международные соглашения, не выполняете взятые на себя обязательства, если вы становитесь угрозой для других, то, вероятно, в какой-то момент будет дан ответ».

Ударная группа авианосца «Карл Винсон» находилась в порту в Сингапуре и готовилась к выдвижению в сторону Австралии, когда Тихоокеанское командование США приказало вместо этого двигаться на север.

«Корабли Третьего флота выдвинулись вперед в целях защиты интересов США в западной части Тихого океана», – заявил «Голосу Америки» Дэйв Бенэм, директор по работе со СМИ Третьего флота Тихоокеанского командования.

«Угроза номер один в регионе по-прежнему исходит от Северной Кореи из-за ее безрассудной, безответственной и дестабилизирующей программы ракетных испытаний и стремления к обладанию ядерным оружием», – сказал Бенэм.

Ударная группа включает сам авианосец и три эсминца, оснащенных крылатыми ракетами.

Реакция Пхеньяна

Пхеньян неоднократно игнорировал международные предостережения относительно ракетных запусков и испытаний ядерных устройств.

В воскресенье представитель МИД КНДР пообещал, что страна будет укреплять оборону, чтобы защититься от воздушных ударов, подобных тем, которые США нанесли в Сирии на прошлой неделе.

Неназванный чиновник заявил Центральному телеграфному агентству Кореи, что авиаудары по Сирии были «совершенно недопустимыми» и показывают, что действия Пхеньяна, направленные на обладание ядерным оружием, оправданы.

Хотя Трамп не выработал четкую стратегию действий в отношении этой изолированной страны, он критиковал администрацию бывшего президента Барака Обамы за его политику «стратегического терпения» в условиях продолжающихся попыток Северной Кореи обзавестись потенциалом для нанесения ядерного удара на большом расстоянии. Трамп также призвал Китай, главного союзника Северной Кореи, предпринять решительные действия по сдерживанию этих ядерных амбиций.

Односторонние действия?



Ранее в этом месяце Трамп дал понять, что США могут принять меры в одностороннем порядке, если Китай будет не готов предпринять дополнительные усилия.

«Если Китай не займется решением проблемы Северной Кореи, это сделаем мы, – заявил Трамп в интервью Financial Times 2 апреля. – Китай или решит помочь нам с Северной Кореей, или нет. Если они помогут, это будет очень хорошо для Китая, если же нет, никому от этого пользы не будет».

По словам Тиллерсона, на встрече с Трампом Си Цзиньпин дал понять, что готов принять дополнительные меры, чтобы обуздать Северную Корею.

«[Китай] обозначил, что они пойдут на это, и я думаю, им нужно дать дополнительное время, чтобы они приняли меры», – сказал Тиллерсон.