Разведывательные ведомства заверяют Трампа в лояльности

ВАШИНГТОН – Ключевые разведывательные ведомства США заверили, что продолжать предоставлять президенту Трампу «наиболее полную разведывательную информацию», однако аналитики и бывшие должностные лица начинают опасаться, что отношения между Белым домом и разведкой достигли небывалого обострения.

Эти опасения усилились в четверг, после часовой пресс-конференции Трампа, в ходе которой он неоднократно пообещал преследовать любого чиновника или аналитика, раскрывшего конфиденциальную информацию о его администрации.

«Я побеседовал со всеми, кто руководит разными ведомствами, – сказал Трамп журналистам. – Это преступление».

«Я попросил Министерство юстиции разобраться с утечками информации», – добавил он.

Сообщения СМИ

Трамп также назвал «возмутительными» сообщения СМИ о том, что некоторые ведомства скрывают от него важную информацию.

Он процитировал заявление Управления директора Национальной разведки, опубликованное в среду вечером в ответ на статью в Wall Street Journal.

«Любые предположения, что американское разведсообщество утаивает информацию и не предоставляет наиболее полную разведывательную информацию президенту и его команде по национальной безопасности, не соответствуют действительности», – говорится в заявлении.

После пресс-конференции президента ЦРУ также опубликовало заявление.

«ЦРУ не утаивает, не утаивало и не будет утаивать информацию от президента, и точка, – заявил директор ЦРУ Майк Помпео. – Нам неизвестно о подобных случаях».

Бывшие сотрудники разведки и аналитики, с которыми мы побеседовали, также считают весьма маловероятным, чтобы разведка утаивала важную информацию от президента. Однако, по их словам, трудно представить, чтобы подчас резкая риторика президента не воспринималась как критика в адрес разведсообщества.

«Враждебность превалирует», – считает бывший сотрудник ЦРУ Пол Пиллар, в настоящий момент работающий в Центре изучения проблем безопасности Джорджтаунского университета.

Сложные отношения

По словам Пиллара, хотя в истории уже бывали случаи, когда между президентом и разведкой возникали «трения и недоброжелательность», трудно найти прецедент тому, насколько сложные отношения с разведсообществом сложились у Трампа.

Есть опасения, что администрация ступает на опасный путь.

«Это может привести к тому, что работа разведсообщества станет политизированной, – отмечает бывший аналитик ЦРУ и старший научный сотрудник Института исследований внешней политики Нада Бакос. – Они могут начать замалчивать то, чему не очень верят или то, что не способствует продвижению их идеологии, при этом преувеличивая то, что отвечает их представлениям. Мы уже это проходили, и это приводило к крупным неприятностям».