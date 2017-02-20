Келли обещает появление «более четкого» указа об иммиграции

ВАШИНГТОН – Президент Дональд Трамп вскоре издаст «более четкую версию» указа о запрете на въезд в США жителей семи стран с преимущественно мусульманским населением, который будет более эффективно исполняться и не приведет к тому хаосу, что возник после предыдущей попытки ограничить поток приезжающих в США. Об этом заявил министр внутренней безопасности Джон Келли.

Выступая на экспертной дискуссии в рамках Мюнхенской конференции по безопасности в Германии, Келли сказал, что новая версия указа позволит въезжать в США обладателям рабочих виз или вида на жительства («грин-карт»). Указ также не отразится на иностранцах, которые будут находиться в полете на момент его вступления в силу, добавил он.

Трамп «сделает так, чтобы никто не застрял в системе при перемещении из-за границы в наши аэропорты», заявил Келли.

Американские СМИ предполагают, что новый указ может появиться уже во вторник. Сам Трамп также подтвердил, что он будет выпущен на этой неделе.

Первый запрет заблокирован судами

Первоначальный запрет на въезд, который был приостановлен судебной системой США, был введен 27 января. Представители Белого дома характеризовали его как меру безопасности, направленную на предотвращение атак исламистских боевиков. Указ Трампа запретил въезд в США жителей Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена по меньшей мере на 90 дней. Документ также приостанавливал прием всех беженцев в США на 120 дней, кроме беженцев из Сирии, которым запрещалось въезжать в страну на неопределенный срок.

Внезапное введение запрета, который вступил в силу через несколько часов после подписания, застало многих чиновников и путешественников врасплох, что привело к хаосу и протестам в международных аэропортах в США и за рубежом. Некоторые люди из упомянутых стран были задержаны, некоторые другие были отправлены домой.

Федеральные судьи, приостановившие действие запрета ранее в этом месяце, постановили, что он был направлен против мусульман и был введен в действие без должной подготовки.

Президент заявил в четверг, что на этой неделе представит новую, пересмотренную версию указа по иммиграции.

«Временная пауза»

Келли, отставной генерал Корпуса морской пехоты, заявил, что первоначальный указ разрабатывался как «временная пауза», которая должна была помочь ему «увидеть пробелы в нашей системе иммиграции и проверок», которыми могут воспользоваться террористы.

Новый указ попытается сгладить некоторые проблемы, вызванные заблокированным запретом, добавил он.

Министр внутренней безопасности возглавляет одно из крупнейших правительственных ведомств. В его ведении находятся таможенные, иммиграционные и пограничные службы, Управление по борьбе с наркотиками, береговая охрана, защищающая президента Секретная служба, а также другие ведомства, охраняющие федеральную собственность и иностранных официальных лиц.

«Президент обдумывает издание более жесткой, более четкой версии первого указа, – сказал Келли в субботу в Мюнхене. – А я буду работать над планом его реализации, в частности, чтобы никто не застрял в системе при перемещении из-за границы в наши аэропорты».

По его словам, «разумно предположить», что обладателей грин-карт впустят в страну, как в конце концов и произошло после вступления в силу первоначального указа.

Ускорение процедур депортации

Новый указ также направлен на ускорение депортаций путем более ранних отказов в предоставлении убежища. Указ будет ориентировать сотрудников иммиграционных служб на пропуск в страну только тех просителей убежища, у которых есть хорошие шансы на его получение в конечном итоге.

Указ будет содержать планы значительного расширения категорий людей, которые могут быть депортированы, и дает иммиграционным агентам широкую свободу действий в принятии решений о том, кого следует депортировать. Ранее под депортацию в первую очередь попадали недавно прибывшие и осужденные преступники.



Предполагается, что под действие нового плана подпадут мигранты, которым предъявлено обвинение в совершении преступлений, но которые не были осуждены. Он также будет распространяться на нелегальных иммигрантов, которые находятся в стране много лет.

Келли также призывает дополнительно принять на работу 10 тысяч агентов Иммиграционной и таможенной службы и 5 тысяч новых сотрудников Службы таможенного и пограничного контроля.

В фокусе – те же самые страны

Что касается иностранных граждан упомянутых стран, которые уже имеют действующие американские визы, то, по словам Келли, «если они находятся в пути из каких-то удаленных стран в США, то по прибытии их пустят в страну». В то же время министр отметил, что ограничительные меры будут вводиться оперативно, чтобы попавшие под действие указа путешественники в других странах не смогли подняться на борт самолета заблаговременно, чтобы избежать запрета на въезд.

По данным газеты Wall Street Journal, которая ссылается на внутренний меморандум Госдепартамента, проект нового указа показывает, что администрация намерена ввести ограничения на граждан тех же семи стран с преимущественно мусульманским населением, которые попали под действие исходного указа. Келли также упомянул «семь стран» во время дискуссий в Европе с его участием.

Новый указ может быть выпущен уже во вторник, сообщает Wall Street Journal, ссылаясь на источник в правительстве США.

Кроме того, администрация Трампа также попросила 9-й окружной апелляционный суд в Сан-Франциско отменить решение о временной приостановке запрета на въезд в связи с предстоящим изданием нового указа.

Акцент на защите США

«Таким образом президент получит возможность для немедленной защиты страны, вместо того чтобы втягиваться в потенциально длительные процедуры разбирательства», – говорится в ходатайстве министерства юстиции.

Адвокаты правительства утверждают, что у администрации Трампа есть полномочия вводить запрет на въезд для обеспечения безопасности страны, и отвергают критику, что ограничения на въезд жителей лишь из стран с преимущественно мусульманским населением равносильны запрету на въезд в США мусульман.

Конституция США запрещает правительству устанавливать официальную религию или предпринимать действия, способствующие распространению или подавлению религии. В указе Трампа указывалось, что беженцы, составляющие религиозное меньшинство в своих странах и сталкивающиеся с преследованием, могут по-прежнему рассчитывать на прием в США. Это, в частности, относится к немусульманам из семи указанных стран.

Во время предвыборной кампании Трамп изначально выступал за запрет на въезд в США всех мусульман, но позднее изменил свой план, с тем, чтобы он охватывал страны, связанные с терроризмом.