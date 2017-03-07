Нью-Йоркская иммиграционная коалиция подвергла критике новый указ Трампа

Буквально через несколько часов после подписания Дональдом Трампом новой версии указа о запрете на въезд в страну гражданам шести мусульманских стран в Нью-Йорке была созвана экстренная пресс-конференция. Ее организаторы - представители Нью-Йоркской иммиграционной коалиции - заявили, что не видят большой разницы между первым вариантом, который был заблокирован судом, и вторым, подписанным в понедельник. Конечно, из списка этих стран во втором варианте исчез Ирак, однако защитники прав иммигрантов считают, что сути дела это не меняет. По мнению главы Нью-Йоркской иммиграционной коалиции Стивена Чоя, оба этих указа основываются на страхе и предрассудках, а не на реальных фактах.

«По данным самого Министерства внутренней безопасности, нет связи между тем, из какой страны прибыл иммигрант, и вероятностью того, что он совершит теракт. Иными словами, нет никаких оснований думать, что этот указ действительно направлен на борьбу с терроризмом», считает Чой.

Администрация Дональда Трампа утверждает, что ни первый, ни второй вариант указа не были направлены против мусульман. Однако, юрист Совета по американо-исламским отношениям Альбет Кан уверен в обратном, и это дает ему основания полагать, что суды заблокируют и вторую версию указа Трампа.

«Первая поправка к американской Конституции исключает какие-либо запреты по религиозному признаку», напоминает Кан. «Президент, как бы ему ни хотелось запретить въезд в страну мусульманам, и как бы он ни пытался замаскировать это желание, не в праве прибегать к религиозной дискриминации. На основании его заявлений во время предвыборной кампании и первого варианта этого запрета очевидно, что он пытается сделать именно это», уверен Кан.

За грядущими юридическими баталиями и политическими разборками легко могут потеряться судьбы конкретных людей, которые в результате указа президента могут быть разлучены с близкими или просто лишиться шанса на выживание. Элизабет Аржок, беженка из Южного Судана, рассказала, как вместе с матерью она пешком шла под палящим солнцем из Судана в Эфиопию, спасаясь от гражданской войны. Сейчас она умоляет президента: «Господин Трамп, пожалуйста, пересмотрите этот запрет на въезд беженцев. Там люди умирают, их жизнь висит на волоске. Они просто погибают, и это горькая правда. И если мы им не поможем, никто им не поможет!»

Правозащитники подчеркивают, что речь идет об основополагающих принципах Соединенных Штатов, страны, традиционно открытой для иммигрантов. Альберт Кан – американский еврей - гордится тем, что, возглавляя юридический отдел Совета по американо-исламским отношениям, каждодневно защищает права мусульманской общины. «Я знаю из истории, что может произойти, когда религиозная община оказывается один на один с ненавистью и дискриминацией. Я знаю, что может произойти, когда уязвимые остаются без защиты. Мусульманская община в США сильна, как и другие религиозные общины. Но ни одна из них не сможет защитить себя, не получив поддержку других общин. Поэтому, поддерживая мусульман, я защищаю и свои собственные права, и права моих друзей, верующих и не верующих», говорит Кан.

Правозащитники в Нью-Йорке обещают бороться против, как они считают, дискриминационных указов Трампа – в судах, в Конгрессе, и на улицах.