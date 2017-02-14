Трамп готовится к встрече с Нетаньяху

ВАШИНГТОН – Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник прибывает в Вашингтон для первой встречи с Дональдом Трампом после его вступления в должность президента США.

Прохладные отношения Нетаньяху с предшественником Трампа Бараком Обамой не были секретом, поэтому заявления избирательного штаба Трампа в поддержку Израиля давали Нетаньяху надежду на улучшение отношений.

Однако недавние заявления Трампа, возможно, дают премьер-министру повод задуматься.

Отправляясь в США на первую встречу с президентом Дональдом Трампом, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уклонился от вопроса, по-прежнему ли он поддерживает урегулирование израильско-палестинского конфликта через сосуществование двух государств.

Новый закон, принятый израильским парламентом с целью легализации еврейских поселений на частных палестинских землях на Западном берегу реки Иордан, вызвал осуждение палестинской стороны и международного сообщества.

На прошлой неделе Трамп заявил израильской газете, что поселения «не способствуют процессу».

Кроме того, ранее в этом месяце Белый дом заявил, что строительство новых поселений и расширение существующих, возможно, не помогает достижению мира.

«Думаю, палестинцы будут очень внимательно наблюдать за этой встречей Трампа и Нетаньяху и отслеживать любые намеки на значительное изменение политики США, – заявил Ричард Лебэрон, аналитик Атлантического совета. – Они уже видят это в отношении президента к поселениям, и поэтому будут опасения по поводу возможного развития событий».

Некоторые аналитики говорят, что Нетаньяху должен найти возможность удовлетворить ультраправых в том, что касается израильских территориальных претензий на оккупированном Западном берегу.

«Нужно достичь понимания с президентом Трампом по щепетильным вопросам, связанным с израильско-палестинским конфликтом, связанным со строительством поселений, так чтобы премьер-министр мог одержать достаточную победу и противостоять любому давлению, когда он вернется домой», – отметил Роберт Сатлофф из Вашингтонского института ближневосточной политики.

В то же время другие проявляют осторожность, говоря об ожиданиях в развитии отношений с самым важным союзником страны.

«Нет сомнений, что ожидания скромные, потому что у президента Трампа пока нет работающей команды, – указал Дэвид Маковски, эксперт Вашингтонского института ближневосточной политики. – Поэтому ему будет проще сказать: «Я просто вас слушаю».

Хотя президент Трамп выразил намерение содействовать достижению мира между Израилем и палестинцами, он не выражал особой симпатии устремлениям палестинцев.

Однако его недавние заявления указывают на более взвешенную позицию, которая не оставляет Нетаньяху большого места для политических маневров.