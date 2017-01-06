Трамп попросит Конгресс расследовать получение телеканалом NBC секретной информации

Как сообщает агентство Reuters, избранный президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что будет просить Конгресс расследовать получение каналом NBC совершенно секретной информации, по-видимому ссылаясь на отчет о санкционированных Россией кибератаках, целью которых было повлиять на недавние президентские выборы в США.

«Я прошу председателей комитетов Палаты представителей и Сената расследовать факт получения NBC сверхсекретной информации до того, как с ней был ознакомлен я», - написал Трамп в сети Twitter.

Официальный представитель Белого дома Джош Эрнест в ходе брифинга выразил сомнения в мотивации избранного президента США, напомнив о твите в защиту Ассанжа, написанного Трампом два дня назад.

«Два дня назад я прочитал твит, в котором он заявлял о честности иностранного гражданина, который является главой организации, как раз занимающейся обнародованием сверхсекретной в США информации. Два дня спустя, через два дня после уверений в честности этого человека, избранный президент сейчас неожиданно выражает беспокойство по поводу обнародования секретной информации.

Первый твит заставляет меня подозревать, что его беспокойство продиктовано вовсе не стремлением обеспечить защиту секретной информации. Каковы его мотивы - пусть он объяснит их сам, я думаю, у всех вас будет возможность его об этом спросить. Но помня о его предыстории и безусловно помня о его риторике в защиту WikiLeaks в ходе предвыборной борьбы, я думаю, стоит усомниться в мотивах выраженного сегодня беспокойства», - заявил Эрнест.