Трамп почтил память убитого «морского котика»

Президент США Дональд Трамп приехал с необъявленным визитом на базу ВВС Довер, чтобы почтить память убитого в Йемене американского военнослужащего из отряда «морских котиков».

О визите Трампа, которого сопровождала его дочь Иванка, не было объявлено заранее. Сопровождающим президента журналистам запретили писать о поездке вплоть до прибытия президента на авиабазу.

Трамп, занимающий пост верховного главнокомандующего менее двух недель, также встретился с семьей 36-летнего офицера Уильяма «Райана» Оуэнса, который погиб в воскресенье в ходе рейда против «Аль-Кайды» в провинции Байда на юге Йемена.

Вернувшись в Белый дом, Трамп заявил, что он «провел время с замечательнейшей семьей» и назвал Оуэнса «прекрасным человеком».

Оуэнс стал первой жертвой подобной военной операции с тех пор, как Трамп вступил в должность.

Военнослужащий погиб в перестрелке, в ходе которой были также убиты несколько боевиков «Аль-Кайды», среди которых были трое высокопоставленных командиров, сообщают власти США.