Трамп в мае приедет на встречу лидеров стран НАТО

Президент США Дональд Трамп в ходе воскресного телефонного разговора с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом согласился посетить встречу лидеров альянса в мае этого года, сообщают в Белом доме. Также, как говорится в сообщении Белого дома, в беседе был затронут сепаратистский конфликт на востоке Украины.

Согласно официальному заявлению, Трамп и Столтенберг «обсудили, как подтолкнуть всех членов НАТО к выполнению их обязательств по расходам на оборону».

Во время предвыборной кампании республиканец Трамп критиковал НАТО, называя ее «устаревшей» организацией, чем вызвал беспокойство у европейских лидеров по поводу степени его приверженности альянсу. Однако в воскресном разговоре Трамп выразил «решительную поддержку» НАТО.

Как сообщают в Белом доме, Трамп и Столтенберг также «обсудили возможности мирного разрешения конфликта на украинской границе».

В последние дни обострились столкновения на востоке Украины между украинской армией и пророссийскими сепаратистами, причем каждая из сторон обвиняет другую в эскалации насилия. В районах, контролируемых правительством и боевиками, погибли более 40 человек.

Трамп вызвал осуждение со стороны демократов и республиканцев своим стремлением наладить отношения с российским президентом Владимиром Путиным. Его заявления встревожили и некоторых европейских лидеров.

Предыдущая администрация США и Евросоюз ввели санкции в отношении России в 2014 году в связи с аннексией Крыма и вмешательством Москвы в сепаратистский конфликт на Донбассе, в результате которого погибли более 9 750 человек.