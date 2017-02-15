Белый дом: Трамп знал о контактах Флинна уже несколько недель

ВАШИНГТОН – Президент Дональд Трамп около трех недель назад узнал о том, что бывший советник по национальной безопасности Майкл Флинн вводил в заблуждение вице-президента по поводу его спорных контактов с российским послом.

Об этом сообщил представитель Белого дома.

Пресс-секретарь президента Шон Спайсер сообщил, что Трамп и его ближайшие советники «анализировали и оценивали» эту информацию «ежедневно в течение нескольких недель», прежде чем Флинна вынудили подать в отставку вечером в понедельник.

Спайсер также сообщил журналистам, что Трамп был «немедленно» проинформирован 26 января о контактах Флинна с российским послом Сергеем Кисляком до вступления нового президента в должность.

Перед инаугурацией 20 января нынешний вице-президент Майк Пенс, выступая в программе «Лицом к нации» на канале CBS News, сообщил, что Флинн и Кисляк не обсуждали санкции, введенные против России в связи с ее ролью в украинском кризисе.

Пенс также сообщил, что Флинн и Кисляк «не обсуждали никаких вопросов», связанных с решением администрации Барака Обамы выдворить несколько десятков российских дипломатов, принятым в конце декабря.

Дипломаты были отправлены домой в связи с сообщениями о российском кибершпионаже в отношении кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон в ходе президентской предвыборной кампании 2016 года.

Отвечая на вопросы журналистов о 18-дневном промежутке между 26 января, когда был проведен брифинг для Трампа, и отставкой Флинна в понедельник, Спайсер сказал: «Президент пришел к выводу, что он больше не доверяет советнику по национальной безопасности».

Спайсер также сообщил, что Трамп был удовлетворен разговором Флинна с российским дипломатом. По словам пресс-секретаря, президент заключил, что в их беседах не было ничего неправомерного, хотя в тот момент Флинн был частным лицом.

Беседы, подобные контактам Флинна и Кисляка, возможно, были нарушением американского закона, который запрещает частным лицам вести дипломатическую работу с иностранным правительством, поскольку Трамп еще не вступил в должность.

Спайсер отметил, что Белый дом пришел к выводу, что контакты Флинна с Россией не представляют собой правовую проблему, однако его недостоверные заявления, сделанные Пенсу, вызвали озабоченность.

Спайсер сказал, что доверие к Флинну «было подточено до такой степени, что мы решили, что пора внести изменения».