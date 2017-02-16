Новым советником по национальной безопасности, возможно, станет вице-адмирал Роберт Харуорд

Вице-адмирал Роберт Харуорд, которого президент Трамп, как сообщают, собирается назначить своим новым советником по национальной безопасности, в прошлом служил в подразделении «морских котиков» ВМС, в старших классах учился в Иране и свободно говорит на фарси.

В органах национальной безопасности Харуорд пользуется большим уважением. Он близко знаком с министром обороны Джеймсом Мэттисом – они вместе служили, когда Харуорд занимал пост заместителя командующего Центрального командования, которое отвечает за американские вооруженные силы на Ближнем Востоке.

60-летний Харуорд, оставивший военную службу в 2013 году, в настоящий момент занимает руководящий пост в компании Lockheed Martin, которая занимается оружием и аэрокосмическими технологиями. Его работа в основном связана с ОАЭ.

Белый дом пока официально не объявил о назначении Харуорда. Неизвестно также, согласится ли он принять этот пост, для назначения на который не требуется утверждения в Сенате.

Если информация о его назначении подтвердится, Харуорд сменит на посту отставного генерала Майкла Флинна, который оставил должность на прошлой неделе, после того, как выяснилось, что он дал Белому дому неполную информацию о своих контактах с российскими властями в период до инаугурации Трампа.

Пребывание Флинна на посту советника по национальной безопасности стало рекордно коротким: он пробыл на нем меньше месяца, успев вызвать резкие партийные противоречия в Вашингтоне.

Харуорд, напротив, пользуется уважением по обе стороны политического спектра.

В юношеские годы Харуорд жил в Иране, где его отец служил капитаном ВМС и консультировал иранские вооруженные силы до Исламской революции 1979 года, в результате которой был свергнут шах, проводивший проамериканскую политику.

В качестве советника по национальной безопасности Харуорду предстоит помогать президенту координировать политику в отношении ядерной и ракетной программ Ирана, а также выработать реакцию на растущее влияние Тегерана в регионе.

Ранее Харуорду уже доводилось работать в Белом доме. При президенте Джордже Буше-младшем он состоял в Совете по национальной безопасности, занимаясь преимущественно вопросами борьбы с терроризмом.