Роберт Харуорд отказался от поста советника по национальной безопасности

Вице-адмирал Роберт Харуорд отказался от предложения Дональда Трампа занять должность советника президента по национальной безопасности, которая ранее на этой неделе была освобождена отставным генералом Майклом Флинном.

Харуорд заявил: «Эта работа требует сосредоточенности и упорного стремления делать ее правильно, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Я в данный момент не могу взять на себя такие обязательства».

Харуорд, которому 60 лет и который покинул военную службу в 2013 году, в прошлом служил в подразделении «морских котиков» ВМС и свободно говорит на фарси.

В настоящий момент он занимает руководящий пост в компании Lockheed Martin, которая занимается производством оружия и аэрокосмическими технологиями. Его работа в основном связана с ОАЭ.