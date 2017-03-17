Трамп и Меркель провели переговоры

В Белом доме прошла первая встреча президента США Дональда Трампа с канцлером Германии Ангелой Меркель. Трамп и Меркель обсудили ряд тем – среди них НАТО, борьба с терроризмом, кризис на востоке Украины и проблема миграции.

Дональд Трамп и Ангела Меркель впервые встретились лично, хотя во время избирательной кампании Трамп неоднократно обвинял Меркель в «разрушительной для Германии политике», имея в виду благожелательный подход канцлера к решению вопроса приема беженцев. Меркель была не мене критична по отношению к миграционной политике Трампа.

На итоговой пресс-конференции, оба лидера заявили, что переговоры были плодотворными.

Трамп заявил о своей поддержке НАТО (в целесообразности чего выражал сомнения в бытность кандидатом в президенты), но в очередной раз подчеркнул, что все члены НАТО должны вносить адекватный вклад в коллективную оборону. Меркель заявила, что Германия намерена повысить долю военных расходов в бюджете до 2% ВВП, что предписано правилами НАТО. Лидеры США и Германии сошлись в необходимости борьбы с терроризмом и группировкой ИГИЛ . Меркель особо подчеркнула необходимость достижения мира в Украине, что, по ее словам, должно быть сделано до нормализации отношений с Россией.

Отвечая на вопросы журналистов, Трамп и Меркель демонстрировали, что придерживаются противоположных мнений по некоторым вопросам: Трамп заявил о необходимости возвращения в США промышленных производств, Меркель отметила, что развитие технологий демонстрирует, что многие рабочие профессии могут оказаться ненужными; Трамп говорил о необходимости защиты государственных границ – Меркель рассказала о том, что миграция играет позитивную роль в развитии экономики Евросоюза.

Трамп вновь заметил, что его офис подслушивался по приказу Барака Обамы – несмотря на выводы американских сенаторов, что подобной прослушки не было - добавив, что той же участи подверглась и его гостья. На вопрос журналиста, жалеет ли он о об опубликованных им сообщениях в Твиттере, Трамп ответил подробно:

«Очень редко. Я бы здесь сегодня не был.. Очень редко. Есть огромная группа людей, которые слушают – и можно обойти прессу, когда пресса не хочет говорить правду, и мне это нравится. Что касается прослушки – эта прошлая администрация – по крайней мере, у нас есть что-то общее, возможно… Но завершая ответ на вопрос – мы ничего не сказали. Все, что мы сделали – это процитировали очень талантливого юриста, который сказал это по телевидению. Я не высказал своего мнения по этому поводу. Это было заявление очень талантливого юриста, на телеканале Fox – и вам надо говорить не со мной, а с Fox».