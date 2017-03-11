Меркель едет в Вашингтон обсуждать торговлю и отношения с Россией

Во вторник, на встрече в Белом доме, президент США Дональд Трамп планирует попросить немецкого канцлера Ангелу Меркель рассказать о ее общении с президентом России Владимиром Путиным. По словам высокопоставленного сотрудника администрации, Трампу было бы «очень интересно узнать мнение канцлера Меркель» именно сейчас, когда он готовится к встрече с российским лидером.

Критики по обе стороны Атлантического океана с подозрением относятся к «наивному подходу», как они считают, Трампа к Путину и попыткам Кремля повлиять на президентские выборы в США в 2016-м году.

Тем не менее, в ходе брифинга для журналистов в преддверии запланированной на 14 марта встречи, четверо официальных лиц сообщили, что президент США хотел бы оставить в прошлом его широко обсуждаемые разногласия с канцлером Германии и разработать общий подход к таким проблемам, как кибератаки, организованные Кремлем, и российская агрессия в Украине.

В ходе президентской кампании Трамп обвинил Меркель в том, что она «разрушает Германию» политикой по приему большого числа беженцев.

В свою очередь, немецкий канцлер, у которой сложились теплые отношения с бывшим президентом США Бараком Обамой, выступила с критикой иммиграционного указа Трампа, вводящего временный запрет на въезд в страну граждан некоторых стран. По ее словам, «невозможно оправдать действия, в результате которых люди определенного происхождения или вероисповедание попадают под подозрение».

Стивен Шабо, научный сотрудник германского фонда Маршалла в США, считает, что Меркель обеспокоена тем, что Трамп «может занять слишком мягкую позицию по отношению к России, что нанесет ущерб санкционному режиму, введенному после (российского) вторжения в Украину».

В интервью «Голосу Америки» Шабо заявил, что «самым худшим вариантом для западной солидарности будет ослабление санкций одним из ключевых представителей Запада – США, без какого-либо прогресса в Украине».

В пятницу пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер попытался заверить СМИ, что «любая попытка отказа от санкций, которые были введены в связи с аннексией Крыма», будет блокироваться, пока проблема не разрешится. Тем не менее, Спайсер ушел от ответа на вопрос о стратегии президента в будущем.

«Президент ясно дал понять, что философия «я вам расскажу о том, что собираюсь делать» – не его подход, – сказал Спайсер. – Он не раскрывает свои карты, чтобы переговорная стратегия была максимально эффективной».

По словам Стивена Шабо, если Трамп хочет лучше понимать Владимира Путина, лучшего источника информации, чем Меркель, ему не найти.

«Она действительно лучше, чем кто-либо, знает Путина, – сказал он. – Они встречались лично и проводили телефонные переговоры более сотни раз».

Высокопоставленные сотрудники администрации, проводившие брифинг для прессы в пятницу, заявили, что «Белый дом еще не сформулировал окончательную позицию» по соглашению о трансатлантическом торговом и инвестиционном партнерстве с ЕС. Меркель является убежденным сторонником этого соглашения, известного под названием T-TIP. В свое время Обама и Меркель подписали совместное обращение с призывом сохранить экономический договор.

Будучи кандидатом в президенты, Трамп, обещал отдавать предпочтение заключению отдельных двусторонних соглашений, что вызвало подозрения в том, что с трансатлантическим соглашением будет покончено. Тем не менее, один из высокопоставленных сотрудников администрации намекнул в пятницу, что в отношении T-TIP может быть достигнут компромисс: данный договор можно посчитать двусторонним, учитывая структуру ЕС и взаимосвязанность экономик входящих в него стран.

Объявив, что в ходе визита ее будут сопровождать руководители двух крупнейших немецкий компаний – Siemens и BMW, – Меркель дала понять, какие вопросы являются приоритетными в ходе предстоящего официального визита в США.

«Немцы обеспокоены, – считает Шабо. – Переговорщик Трампа по вопросам торговых соглашений Питер Наварро (глава Совета Белого дома по вопросам национальной торговли) заявлял, что Германия является серьезной проблемой для США, даже в большей степени, чем Китай».

По словам Шабо, Меркель собирается напомнить, что «немецкие компании являются крупными инвесторами в США, обеспечивая более 600 тысяч рабочих мест в американо-германских компаниях. Таким образом, она дает понять, что в случае ущемления интересов (Германии), США потеряет рабочие места».

Пресс-секретарь Белого дома Спайсер уже дал понять, что в администрации считают приезд Ангелы Меркель значимым событием.

«Данный визит – это волнующее событие для стран по обе стороны океана. Мы с нетерпением ждем возможности встретиться с канцлером и ее командой», – заявил Спайсер.