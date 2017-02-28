Трамп провел первую встречу с представителем руководства Китая

Президент США Дональд Трамп, который выступал с резкой критикой Китая по самым разным вопросам – от торговли до ситуации в Южно-Китайском море, – провел первую личную встречу с представителем китайского руководства.

Белый дом сообщил, что встреча дала возможность обсудить общие интересы сторон в сфере безопасности и возможные переговоры американского лидера с председателем КНР Си Цзиньпином.

Член Госсовета КНР Ян Цзечи, известный как один из ведущих китайских дипломатов, провел короткую встречу с Трампом после переговоров с советником по национальной безопасности Гербертом Макмастером, зятем Трампа и старшим советником Джаредом Кушнером и главным стратегом Белого дома Стивом Бэнноном.

Высокопоставленный представитель администрации сообщил, что на встречах, в частности, обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества и возможность организации встречи между Трампом и Си Цзиньпином, но никакой даты назначено не было.