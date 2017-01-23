В понедельник Трамп встретится со спикером Райаном и подпишет ряд указов

Президент США Дональд Трамп в понедельник встретится со спикером Палаты представителей Полом Райаном и подпишет несколько указов.

Белый дом не уточнил, чему будут посвящены эти указы.

Во время предвыборной кампании Трамп обещал отменить некоторые указы, подписанные бывшим президентом Бараком Обамой. После выборов он изложил план действий на первые дни работы его администрации, который включал уведомление о намерении США выйти из соглашения о Транстихоокеанском партнерстве, подписанного 12 государствами, и необходимости пересмотра Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA) с Мексикой и Канадой.

«Думаю, вы увидите, что это произойдет очень скоро», – заявил на прошлой неделе спикер Белого дома Шон Спайсер.

План Трампа также предусматривал подписание указов по вопросам иммиграции и национальной безопасности. Он уже подписал указ, в котором объявил о намерении незамедлительно отменить программу реформ здравоохранения, принятую по инициативе Обамы.

Белый дом сообщил, что Трамп обсудит проблемы иммиграции и реформы NAFTA на встрече с президентом Мексики Энрике Пенья Ньето 31 января. Он также планирует встретиться с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в ближайшее время.

«Думаю, мы добьемся очень хороших результатов для Мексики, для США, для всех участников», – заявил Трамп в воскресенье.

Перед выборами Трамп заявлял о планах строительства стены на границе с Мексикой, которое, по его словам, оплатит мексиканская сторона. Пенья Ньето назвал «нелепой» идею, что его правительство будет финансировать строительство стены.

Перед встречами с лидерами Мексики и Канады в пятницу Трамп проведет переговоры с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй в Овальном кабинете Белого дома. Мэй заявляла, что хочет сфокусироваться на вопросах, связанных с НАТО, борьбой с терроризмом, а также на проблеме торговли – с учетом голосования по «Брекситу».

Кроме того, в воскресенье Трамп отреагировал в Твиттере на массовые протесты против него, прошедшие в Вашингтоне и других городах.

«Наблюдал вчера за протестами, но было впечатление, будто мы только что провели выборы, – написал Трамп в Твиттере из Белого дома. – Почему эти люди не голосовали? Знаменитости лишь усугубляют ситуацию».

Среди этих знаменитостей были символ феминистского движения Глория Стайнем, поп-певица Мадонна и актриса Скарлетт Йохансон. Они приняли участие в субботнем «Марше женщин на Вашингтон», ставшем протестом против инаугурации Трампа в качестве 45-го президента США.

Через два часа Трамп опубликовал новый твит: «Мирные протесты – отличительная черта нашей демократии. Даже если я не всегда соглашаюсь с ними, я признаю право людей на выражение своего мнения».

Трамп также похвалился большим количеством телезрителей, смотревших церемонию инаугурации: «Только что вышли телевизионные рейтинги – инаугурацию смотрел 31 миллион человек. На 11 миллионов больше, чем очень хорошие рейтинги четырехлетней давности!»

Компания Nielsen, занимающаяся замерами телевизионной аудитории, сообщила, что церемонию вступления Трампа в должность президента смотрели 30,6 миллиона человек, что больше, чем 20,6 миллиона зрителей второй инаугурации Обамы в 2013 году. Однако, отмечает компания, первую инаугурацию Обамы в 2009 году смотрели 37,8 миллиона телезрителей. Первая инаугурация нового президента обычно пользуется большей популярностью у американцев. Рекордное число телезрителей – 41,8 миллиона человек – было зарегистрировано в 1981 году, на первой инаугурации президента Рональда Рейгана.

Во время визита в ЦРУ в субботу Трамп заявил, что СМИ передали ложную информацию о численности аудитории, наблюдавшей за его вступлением в должность в Вашингтоне. Многие американские СМИ показывали большие пустые участки на Национальной аллее, когда он принимал присягу, сравнивая их с фотографиями обеих инаугураций Обамы, когда люди стояли плечом к плечу.

Американские власти не делают официальных оценок численности аудитории на инаугурации по соображениям безопасности, но новый президент ошибочно заявил, что на церемонии в пятницу люди стояли на аллее от Капитолия, где он принимал присягу, до монумента Вашингтона – обелиска, установленного в память о первом президенте США Джордже Вашингтоне.

Позднее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил: «За инаугурацией наблюдала – как лично, так и во всем мире – крупнейшая аудитория за всю историю». При этом чуть ранее он признал, что «ни у кого нет точных чисел». Он не представил каких-либо свидетельств в поддержку своих утверждений и не стал отвечать на вопросы журналистов.

Глава администрации Трампа Райнс Прибус, выступая на телеканале Fox News в воскресенье, заявил, что «СМИ помешаны на делегитимизации» Трампа, и что администрация этого не допустит.

«Мы будем бороться с этим всеми силами каждый день, а по воскресеньям – с удвоенными усилиями», – заявил он.