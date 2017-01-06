Трампу будет представлен доклад о хакерских атаках

Избранный президент Дональд Трамп, подвергший ранее сомнению выводы разведывательного сообщества США о причастности России к кибервзлому серверов Национального комитета Демократической партии, сегодня будет иметь возможность ознакомиться с полным докладом на эту тему.

Вчера на слушаниях в комитете Сената по делам вооруженных сил директор Национальной разведки Джеймс Клэппер подчеркнул, что критический подход к информации разведсообщества не должен подрывать доверие к профессионализму тех, кто трудится на этом поприще.

«Я считаю, что существует важное различие между здоровым скептицизмом, который политики – включая главного, того, кто эту политику определяет – должны всегда проявлять в отношении данных разведки, и пренебрежением».

Он также отметил, что представители зарубежных разведок выражают озабоченность по поводу отношения избранного президента США к аналитической работе спецслужб, что может нанести вред общественному доверию.

В штаб-квартире Трампа в Нью-Йорке руководители ключевых разведывательных ведомств США – директор Национальной разведки Джеймс Клэппер, директор ЦРУ Джон Бреннан, глава Агентства национальной безопасности, командующий кибероперациями ВС США адмирал Майкл Роджерс, а также директор ФБР Джеймс Коми проинформируют Дональда Трампа о содержании доклада, подготовленного по поручению президента Обамы.Сам действующий президент и руководство Конгресса были ознакомлены с текстом доклада накануне.

Вечером в четверг газета The Washington Post сообщила, что, по данным разведки США, высокопоставленные правительственные чиновники в России, ликуя, праздновали победу Дональда Трампа и рассматривали её как свой успех. Газета считает, что речь, возможно, идет о тех же российских чиновниках, которые были в курсе хакерских атак. «Русские чувствовали себя очень довольными в связи с тем, что произошло 8 ноября (голосование в США – прим. ред.), они также были довольны тем, чего они добились», – написало издание со ссылкой на высокопоставленного представителя американских властей.