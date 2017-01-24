Трамп встретился с лидерами трех крупнейших автоконцернов США

Президент США Дональд Трамп встретился во вторник с топ-менеджерами трех крупнейших американских автоконцернов, призвав их расширять производство в США, а не за рубежом.

«Я хочу, чтобы для производства машин, которые продаются здесь, заводы строились здесь!» – написал Трамп в своем «Твиттере».

Накануне встречи с руководителями компаний General Motors, Ford и Fiat Chrysler Трамп принимал в Белом доме других ведущих представителей деловых кругов и также призвал их создавать в США больше рабочих мест в промышленности. Перед своей инаугурацией в качестве 45-го президента США, которая состоялась в пятницу, Трамп неоднократно критиковал американских автопроизводителей за расширение производства в Мексике и хвалил те компании, которые объявили о планах создания новых рабочих мест в США.

Трамп предупредил бизнесменов, что попытается добиться, чтобы Конгресс вел «существенный пограничный налог», возможно в размере 35 процентов, для компаний, которые переводят производство за рубеж, а потом ввозят товары обратно в США, чтобы продавать их американским потребителям. Новый президент также пообещал «колоссально» сократить законодательные ограничения и налоги, чтобы дать американским компаниям стимул оставаться в стране.

Промышленность играет ключевую роль в экономике США, которая является крупнейшей в мире, однако с 2000 года этот сектор лишился 5 миллионов рабочих мест в связи с автоматизацией производственного процесса и переводом фабрик в другие страны с более низкой стоимостью труда. Рабочие автомобильных заводов в Мексике получают в пять раз меньше американских коллег или даже меньше.

В настоящий момент в промышленности заняты более 12,3 миллионов американцев, или каждый десятый трудящийся, что представляет собой существенный показатель, но не такой высокий, как в 1960-х годах, когда в этой области работала четверть работающего населения.