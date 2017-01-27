Трамп заявил, что пока рано говорить о снятии санкций с России

В пятницу, после переговоров с премьер-министр Великобритании Терезой Мэй, Дональд Трамп дал первую пресс-конференцию в качестве президента страны. Он отвечал на вопросы журналистов в Белом доме вместе британским лидером.

Отвечая на вопрос о предстоящем телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным, который должен состояться в эту субботу, Трамп сказал, что пока рано говорить о снятии санкций против России. Вместе с тем глава Белого дома добавил, что Соединенные Штаты будут стремиться к развитию "добрых отношений" со всеми странами, включая Россию и Китай.

Президент США сказал, что надеется на установление «превосходных отношений» с российским лидером, но допускает, что этого «может не случиться».

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в свою очередь отметила, что антироссийские санкции должны быть сняты только после полного выполнения Минских соглашений.

Ранее, в четверг, премьер-министр Мэй выступила на конференции лидеров республиканской партии в Филадельфии, после чего встретилась там с президентом Дональдом Трампом.

По словам Мэй, в интересах США и Великобритании – защищать свои ценности, но не возвращаться к «неудачной политике прошлого».

«Но мы не можем и позволить себе и бездействовать, когда угроза реальна, и вмешаться необходимо в наших собственных интересах, – добавила она. – Мы должны быть сильными, умными и здравомыслящими».

Мэй также призвала провести реформы в таких международных институтах, как ООН и НАТО, «чтобы сделать их более актуальными и целенаправленными». По ее словам, членам этих организаций пора перестать полагаться на США.

«Суверенные государства не могут поручить обеспечение свой безопасности и процветания Америке», – сказала она.

Мэй заявила, что президентство Трампа может сделать США «сильнее, величественнее и увереннее», что послужит во благо всего мира.