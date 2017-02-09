Трамп подверг критике Маккейна

Президент Трамп подверг критике сенатора Джона Маккейна, заявив в «Твиттере», что высказывания сенатора о рейде американских военных в Йемене, во время которого был убит морской пехотинец, только «придают врагу уверенности».

Днем ранее сенатор-республиканец Маккейн высказался по поводу ситуации вокруг операции, в результате которой погиб командующий спецподразделением Уильям «Райан» Оуэнс, назвав ее «провалом». По словам Маккейна, налет, приведший также к гибели гражданских лиц, включая нескольких женщин и детей, а также потере самолета стоимостью 75 миллионов долларов, «не может быть назван успешным».

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер в среду выступил в защиту операции, заявив, что она привела к ликвидации приблизительно 14 боевиков «Аль-Кайды».

«Совершенно точно – это успех, и любой, кто не разделяет этого мнения, проявляет неуважение к Райану Оуэнсу», – завил представитель администрации.

Рейд в Йемене стал первой крупной контртеррористической операцией администрации Трампа. В среду власти Йемена сообщили о том, что потребуют «переоценки» рейда и отвергли сообщения о том, что обратились к США с просьбой приостановить совместные контртеррористические инициативы с Вашингтоном.

«Йемен продолжает сотрудничать с Соединенными Штатами и продолжает выполнять все свои соглашения», – подчеркнул министр иностранных дел Йемена Абдул-Малик аль-Макхлафи, находящийся в Каире. Он также заявил, что информация о просьбе о прекращении спецопераций с США «не соответствует действительности».

Ветеран войны во Вьетнаме, переживший плен, Джон Маккейн неоднократно критиковал президента Трампа. После поражения на президентских выборах в 2008-м году Маккейн победил на выборах в Сенат в штате Аризона.