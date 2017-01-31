Трамп обещал защищать права ЛГБТ- сообщества

Президент Дональд Трамп во вторник пообещал поддержать права представителей ЛГБТ-сообщества, состоящих на государственной службе. Это заявление было сделано в контексте предположений о возможной отмене новым президентом принятого в 2014 году правительственного распоряжения на этот счет.

В специальном заявлении Белого дома сообщается, что на посту президента страны Трамп намерен позаботится о правах лиц, принадлежащих к ЛГБТ-сообществу. В документе отмечается, что решение о неизменности распоряжения на этой счет было принято лично Трампом.

«Президент Трамп по-прежнему с уважением относится к ЛГБТ-сообществу и поддерживает его – так же, как и во время выборов, – подчеркивается в заявлении Белого дома. – Президент гордится тем, что был первым кандидатом от Республиканской партии, упомянувшим ЛГБТ-сообщество в своей номинационной речи, в частности, пообещав защищать его представителей от насилия и угнетения».

В 2014 году предыдущий президент США Барак Обама предоставил новые средства защиты рабочих мест для геев и транссексуалов, работающих в федеральных ведомствах.

Заявление, прозвучавшее во вторник, связано с обеспокоенностью некоторых групп активистов, опасающихся, что Трамп отменит распоряжение Обамы или инициирует принятие законов, которые повлияют на ЛГБТ- сообщество.

«Дональд Трамп оставил без ответа главный вопрос: намерен ли он не допустить исполнительные действия, допускающие дискриминацию государственных служащих, финансируемых налогоплательщиками организаций или даже компаний?» – отмечается в заявлении президента правозащитной организации Кампания за права человека (HRC) Чэда Гриффина.

В прошедшие выходные в СМИ начали появляться сообщения о проекте распоряжения, отменяющего директиву Обамы. Однако на пресс-конференции в понедельник официальный представитель Белого дома Шон Спайсер уклонился от ответа на вопрос о том, работает ли Трамп над указами о «религиозной свободе», которые могут рассматриваться как ущемляющие права геев.

«Я не собираюсь спекулировать по поводу принятия распоряжений о том, что мы, возможно, примем или не примем, – подчеркнул он. – Существует множество правительственных распоряжений, множество вещей, о которых президент говорил и намерен претворить в жизнь, однако в данный момент ничего в этом направлении нет».