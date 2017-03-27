Трамп подпишет указы, отменяющие природоохранные инициативы Обамы

Как заявил Белый дом, президент Трамп во вторник подпишет серию указов, отменяющих введенные при Обаме природоохранные ограничения, в связи с чем с новой силой разгорелись дебаты о том, как деятельность человека влияет на климат, и усилились опасения по поводу краха результатов многолетней работы над международными климатическими соглашениями.



«Многие сходятся во мнении, что это повлечет за собой катастрофические последствия, – заявил в телефонном интервью «Голосу Америки» нобелевский лауреат Пауль Крутцен. – Все, чего удалось достичь, может быть разрушено, так что, полагаю, мало кого из ученых это обрадует», – добавил Крутцен, в 1995 году получивший Нобелевскую премию за исследования, объясняющие, как истощается озоновый слой Земли.

Трамп неоднократно пренебрежительно высказывался о климатической политике своего предшественника. Во время предвыборной кампании он назвал план президента Обамы в области чистой энергетики «глупым», в основном из-за ограничений, которые, по мнению Трампа, приводят к потере рабочих мест. Указы, которые он собирается подписать во вторник, предписывают Агентству по охране окружающей среды пересмотреть положения этого плана.

Предложенный Трампом проект бюджета на 2018 год предусматривает сокращение финансирования Агентства на 31 процент и почти полное отсутствие финансирования климатических исследований. Директор бюджетного управления Белого дома Мик Малвэни заявил: «Мы больше не будем тратить на это деньги».

Последствия международного масштаба

Менее ясна позиция Трампа относительно выполнения обязательств по международным соглашениям, в том числе по Парижскому климатическому соглашению от 2015 года, которое подписал Обама. Трамп негативно относится к соглашениям, которые передают часть полномочий американского правительства международным организациям. Глава Управления по охране окружающей среды Скотт Прюитт, выступая в воскресенье на канале ABC, назвал парижское соглашение «плохим».

Как сообщается, в черновых версиях президентских указов были критические формулировки, касающиеся парижского соглашения. Однако, по данным СМИ, двое из ближайших доверенных лиц Трампа, его дочь Иванка и госсекретарь Рекс Тиллерсон, ранее возглавлявший нефтяную корпорацию ExxonMobil, уговорили его убрать упоминания о парижском соглашении из финальной версии документа.

Прюитт в воскресенье сказал, что пересмотр плана «Чистая энергия» направлен на снятие лишних ограничений с американской промышленности. «Цель этой инициативы – сделать так, чтобы регуляторная политика сочетала в себе заботу о росте экономики и об окружающей среде».