Зять Трампа возглавит Управление американских инноваций Белого дома

ВАШИНГТОН - Президент США Дональд Трамп поручит своему зятю инвестору Джареду Кушнеру возглавить усилия, направленные на то, чтобы работа федерального правительства больше напоминала функционирование эффективной компании.

Муж дочери Трампа, Иванки, Кушнер возглавит создаваемое в Белом доме Управление американских инноваций.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер на брифинге в понедельник отмахнулся от вопросов о том, обладает ли 36-летний Кушнер, который ранее не работал в правительстве, необходимыми качествами, чтобы возглавить работу по трансформации правительственного аппарата.

Кушнеру уже поручались другие серьезные задачи, в том числе по мирному урегулированию на Ближнем Востоке. Кроме того, он является главным советником своего тестя по таким странам, как Китай и Мексика.

Спайсер заявил, что новые задачи Кушнера также имеют большое значение.



«Если вы когда-либо имели дело с правительством, то вы понимаете, насколько оно устарело и несовременно в некоторых секторах. Оно не служит американскому народу. Оно не служит избирателям, с которыми работают многие министерства, – сказал Спайсер. – Думаю, важно посмотреть, как мы можем проводить закупки, и в частности, закупки технологий».

Новое управление будет заниматься внедрением бизнес-идей и, возможно, передаст частным организациям ряд правительственных функций.

«Правительство должно работать как одна из великих американских компаний. Мы надеемся, что сможем достичь успеха и эффективности для наших клиентов, которыми являются американские граждане», – сказал Кушнер в интервью газете Washington Post.

Среди прочего, новое управление будет заниматься системой помощи ветеранам, борьбой с опиоидной наркоманией, развитием технологий и информационной инфраструктуры, подготовкой рабочей силы и инфраструктурными проектами, сообщает издание.

Трамп заявил в интервью Washington Post: «Я обещал американскому народу добиться результатов и привить правительству мою идеологию выполнения поставленных задач с опережением сроков и в пределах бюджета».

О создании нового управления стало известно спустя всего несколько дней после того, как Трамп потерпел первое крупное политическое поражение с момента вступления в должность. Республиканцы сняли с рассмотрения свой план реформы здравоохранения после многолетних обещаний отменить Закон о доступном здравоохранении, принятый в 2010 году по инициативе экс-президента Барака Обамы.

Неделей ранее также стало известно, что Иванка Трамп получила собственный кабинет в Белом доме и доступ к секретной информации и правительственному телефону, хотя ранее сообщалось, что она не будет играть никакой роли в Белом доме.

По данным Washington Post, представители Белого дома сообщают, что она будет сотрудничать с новым управлением, но без официальной должности. Кушнер регулярно сопровождает президента и ранее получил от Министерства юстиции допуск к работе старшего советника, хотя демократы выражали опасения по поводу возможных конфликтов интересов.