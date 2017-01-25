WSJ: Источником «компромата» на Трампа был бизнесмен из Беларуси

Источником некоторых из самых шокирующих материалов досье с неподтвержденными утверждениями о том, что Президент США Дональд Трамп ранее поддерживал тайные связи с российскими лидерами, был бизнесмен из Беларуси Сергей Миллиан, сообщает газета Wall Street Journal.

По данным издания, информация была передана от Миллиана бывшему британскому шпиону через посредника.

Ссылаясь на неназванный источник, знакомый с ситуацией, газета пишет, что 38-летний Миллиан, гражданин США с белорусскими корнями, который заявлял, что помогал рекламировать объекты недвижимости Трампа среди российских покупателей, не был прямым источником 35-страничного досье.

Скорее его заявления о контактах Трампа и представителей России были переданы через по крайней мере одного посредника бывшему британскому шпиону, который подготовил досье, сообщил источник Wall Street Journal.

Источник отметил, что среди неподтвержденных утверждений Миллиана – заявления о том, что у российских властей есть компрометирующее видео с Трампом, которым его можно шантажировать, а также заявления о «сговоре с целью сотрудничества» между штабом Трампа и российским руководством, касавшемся хакерских атак на компьютерные системы оппонентов Трампа в Демократической партии, сообщает издание.

И Трамп, и российские власти назвали ложными утверждения досье.

Миллиан разместил в Интернете несколько фотографий с собой, сделанных на нескольких мероприятиях для важных персон в рамках инаугурации Трампа на прошлой неделе. В электронном письме он назвал содержащуюся в досье информацию «фальшивыми новостями, созданными больными умами» и «попыткой отвлечь будущего президента от реальной работы», указывает Wall Street Journal.

Миллиан не ответил на целый ряд других вопросов, включая вопрос о том, был ли он источником для автора досье.