Трамп одобрил строительство Keystone XL и Dakota Access

Продолжая действия по отмене основных решений, поддержанных администрацией Обамы, президент Трамп подписал распоряжения о продолжении вызывающего острые дискуссии строительства нефтепроводов Keystone XL и Dakota Access.



После длительного изучения экологических последствий строительства Keystone XL – трубопровода, который перегонял бы неочищенную нефть из Канады через центральные районы США к нефтеперегонным заводам вблизи Мексиканского залива, администрация Обамы отвергла этот проект. Было решено, что строительство Keystone XL вступило бы в противоречие с усилиями США по заключению международного соглашения по климатическим изменениям, призванного ограничить вредные выбросы углерода в атмосферу.

Другой трубопровод – Dakota Access – призванный транспортировать нефть из расположенного на Среднем Западе штата Северная Дакота в Иллинойс – вызвал протесты коренных американцев из резервации Стэндинг-Рок, принадлежащих к народу сиуp, и тех, кто выступил в их защиту, поскольку строительство нефтепровода означало бы угрозу для используемой местными жителями питьевой воды и сохранности памятников культуры коренных американцев.

Пока неясно, как распоряжение Трампа отразится на решении американских военных попытаться найти альтернативный маршрут для трубопровода.