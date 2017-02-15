Лидеры США и Израиля обещали установить мир на Ближнем Востоке

Президент Дональд Трамп и премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявили о «нерушимой дружбе», связывающей США и Израиль, и пообещали уже в ближайшее время объявить о новом плане мирного урегулирования в регионе.

«Это будет намного большее соглашение, намного более важное соглашение, о котором раньше никто не думал», – пояснил президент Трамп во время совместной пресс-конференции, добавив, что «далеко не все» из присутствующих «способны понять» суть этой инициативы.

При этом лидеры двух стран предпочли не раскрывать подробности будущего соглашения. По словам президента США, главным условием для выполнения нового договора должна стать готовность израильтян и палестинцев пойти на взаимные уступки.

«Израиль должен проявить готовность к компромиссам.., а палестинцы должны отказаться от ненависти, которой их обучают с детства, и признать Израиль», – сказал Дональд Трамп.

Он заявил, что США готовы вести совместную с Израилем борьбу с радикальным исламским терроризмом, поддерживать Израиль в ситуациях, когда «ООН и другие международные организации» принимают жесткие резолюции «или несправедливо и в одностороннем порядке объявляют бойкот» еврейского государства.

При этом Дональд Трамп подчеркнул, что ничего не имеет против политики создания двух самостоятельных государств, которую администрация президента Обамы считала основой для мирного урегулирования в регионе.

«Я готов рассмотреть вариант, который устроит обе стороны, будь это одно государство или два государства», – заявил президент США.

По его словам, администрация по-прежнему рассматривает проект переноса американского посольства из Тель-Авива, где находятся все без исключения дипломатические миссии иностранных государств в Израиле, в Иерусалим.

«Мы серьезно работаем над этим, – сказал Трамп. – Я хочу увидеть перенос посольства».

Биньямин Нетаньяху, заметивший во время пресс-конференции, что «очень давно знаком с президентом и его семьей», в свою очередь, сообщил, что «под руководством» нового главы Белого дома Израиль и другие страны региона «смогут повернуть вспять надвигающуюся волну международного терроризма».

«У Израиля нет лучшего союзника, чем США. Спасибо, спасибо вам, господин президент!», - подытожил премьер-министр.

Отвечая на вопрос об отставке своего советника по национальной безопасности, Дональд Трамп ответил, что генерал Флинн является «прекрасным человеком», с которым «несправедливо поступили фальшивые новостные ресурсы».

«Я считаю, что все, что произошло с генералом Флинном, очень и очень несправедливым, – пояснил президент США. – То, как с ним обошлись, и тот факт, что документы и бумаги (относящиеся к этому скандалу) нелегально, я повторюсь, нелегально, утекли в прессу».

В конце пресс-конференции президент не стал отвечать на вопрос одного из журналистов о контактах сотрудников своего предвыборного штаба) с Россией.