Во время телефонного разговора с главой КНР Си Цзиньпином, Трамп согласился продолжать проводить политику «одного Китая», согласно которой США рассматривают Тайвань, как территорию КНР.

В письме президенту Литвы Дале Грибаускайте, Дональд Трамп выразил поддержку «суверенитету и территориальной целостности Украины».

Белый дом сообщил, что в телефонном разговоре с эмиром Кувейта Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабахом, президент Дональд Трамп высоко оценил оборонное сотрудничество двух государств. Два лидера подтвердили намерение сотрудничать в борьбе с ИГИЛ и иными террористическими группировками, а также обсудили механизмы противодействия враждебным действиям Ирана в регионе.

Согласно сообщению агентства Reuters, существующий проект стены вдоль границы с Мексикой может обойтись в 21,6 млрд долларов, для строительства этого сооружения потребуется более трех лет.

Газета The Washington Post сообщила, что Майкл Флинн, советник президента по вопросам национальной безопасности, обсуждал возможность снятия санкций в отношении России с российским послом. По утверждению газеты, эта беседа состоялась за месяц до вступления Дональда Трампа в должность. Флинн и вице-президент США Майкл Пенс ранее отрицали, что эта тема обсуждалась.