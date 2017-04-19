Трамп распорядился проверить целесообразность снятия санкций с Ирана

Президент США Дональд Трамп распорядился провести межведомственную проверку, чтобы установить, отвечает ли снятие санкций против Ирана в соответствии с достигнутым в 2015 году соглашением по ядерной программе Тегерана интересам национальной безопасности США.

Об этом сообщил госсекретарь Рекс Тиллерсон.

В своем заявлении Тиллерсон отметил, что Иран соблюдает свои обязательства в рамках договора по ограничению его ядерной программы, но есть опасения по поводу его роли как государства-спонсора терроризма.

«Президент Дональд Трамп распорядился провести межведомственную проверку Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), которую возглавит Совет национальной безопасности. Проверка должна оценить, является ли снятие санкций против Ирана в соответствии с СВПД жизненно важным с точки зрения интересов национальной безопасности США», – говорится в заявлении Тиллерсона.

«Иран по-прежнему является одним из ведущих государств-спонсоров терроризма и использует для этого многочисленные платформы и методы», – указал глава американской дипломатии.

Соглашение между Ираном и шестью ведущими мировыми державами, заключенное в 2015 году, ограничивает ядерную программу Тегерана в обмен на снятие международных экономических санкций введенных против Исламской республики.

Трамп называл соглашение «самой худшей из когда-либо заключенных сделок».