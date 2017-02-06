Москва не согласна с Трампом в его оценке Ирана

МОСКВА – Российское руководство не согласно с президентом США Дональдом Трампом в его оценке Ирана как «террористического государства». Об этом журналистам в понедельник сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос об отношении Кремля к определению, которое Дональд Трамп дал Ирану 5 февраля в эфире телеканала Fox News, назвав эту страну «террористическим государством номер один», Песков заявил: «Мы не согласны с такой постановкой вопроса».

Представитель Кремля при этом подчеркнул, что эти разногласия не должны мешать диалогу России и США: «Ни для кого не секрет, что по целому ряду вопросов международной и региональной политики позиции Москвы и Вашингтона диаметральным образом расходятся. Это, вместе с тем, не может и не должно являться препятствием для выстраивания нормальных коммуникаций и прагматических взаимовыгодных отношений между Россией и США».

Говоря о сотрудничестве России и Ирана, Дмитрий Песков сказал журналистам, что Москва «имеет партнерские добрые отношения» с Тегераном и надеется на их развитие: «Мы взаимодействуем по целому ряду вопросов, дорожим нашими отношениями в торгово-экономической области и надеемся на их дальнейшее развитие».

Песков также отреагировал на вопрос, который в воскресенье ведущий шоу телеканала Fox News Билл О'Рэйли задал Трампу, назвав Владимира Путина «убийцей»: «Мы считаем подобные слова со стороны корреспондента телекомпании Fox News недопустимыми, оскорбительными. И, честно говоря, конечно, предпочли бы получить извинения в адрес президента от такой уважаемой телекомпании».

Также в понедельник сожаление по поводу позиции Дональда Трампа в отношении Ирана выразил российский МИД. «Сожалеем, что так получается» – ответил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков на просьбу журналистов прокомментировать новые санкции США в отношении Ирана, введенные в пятницу.

По словам Рябкова, «пуски Ирана с использованием ракетных технологий не являются нарушением сделки по иранскому атому и закрепляющей ее резолюции Совета Безопасности ООН».

«Эту позицию мы довели и до американской стороны тоже. Рассчитываем, что строгое и четкое прочтение положений СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе – Д.Г.) и резолюции будет главным в определении дальнейшей линии Вашингтона на этом направлении» – заявил Сергей Рябков.

Стоит отметить, что Дональд Трамп неоднократно жестко критиковал международные договоренности по ядерной программе Ирана, достигнутые в июле 2015 года, для поэтапного воплощения которых и был принят «Совместный всеобъемлющий план».